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РИА Новости

Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности

04:30 27.09.2019
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© REUTERS / KCNAИспытания новой ракетной пусковой установки в КНДР
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР
© REUTERS / KCNA
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 27 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Япония считает вооруженные силы КНДР серьезной угрозой своей безопасности. Об этом говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
В документе отмечается, что после встречи между лидерами США и КНДР Пхеньян заявлял о своей готовности к денуклеаризации и свертыванию ракетных полигонов.
"Но с другой стороны Северная Корея работает над уменьшением ядерного заряда и превращением его в боеголовку; обладает несколькими сотнями баллистических ракет, достигающих любой точки на всей территории нашей страны; обладает способностью к внезапной ракетной атаке против нашей страны, так как располагает мобильными ракетными установками и подводными лодками", - говорится в документе.
"Таким образом, на сегодняшний день коренных изменений в ядерной и ракетной программах Северной Кореи не произошло, и военные программы Северной Кореи по-прежнему представляют для нашей страны серьезную и вплотную приближающуюся угрозу", - резюмируют авторы.
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Белая книга, описывая состояние вооруженных сил КНДР, отмечает, что нельзя отрицать вероятность того, что в ходе шестого ядерного испытания, проведенного в Северной Корее в сентябре 2017 года, была испытана водородная бомба. Также подчеркивается, что только с мая по август КНДР провела девять пусков баллистических и других ракет новой модификации.
В пятницу Белая книга обороны за 2019 год была представлена правительству Японии на его заседании.
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