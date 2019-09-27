Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности

ТОКИО, 27 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Япония считает вооруженные силы КНДР серьезной угрозой своей безопасности. Об этом говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.

В документе отмечается, что после встречи между лидерами США и КНДР Пхеньян заявлял о своей готовности к денуклеаризации и свертыванию ракетных полигонов.

"Но с другой стороны Северная Корея работает над уменьшением ядерного заряда и превращением его в боеголовку; обладает несколькими сотнями баллистических ракет, достигающих любой точки на всей территории нашей страны; обладает способностью к внезапной ракетной атаке против нашей страны, так как располагает мобильными ракетными установками и подводными лодками", - говорится в документе.

"Таким образом, на сегодняшний день коренных изменений в ядерной и ракетной программах Северной Кореи не произошло, и военные программы Северной Кореи по-прежнему представляют для нашей страны серьезную и вплотную приближающуюся угрозу", - резюмируют авторы.

Белая книга, описывая состояние вооруженных сил КНДР, отмечает, что нельзя отрицать вероятность того, что в ходе шестого ядерного испытания, проведенного в Северной Корее в сентябре 2017 года, была испытана водородная бомба. Также подчеркивается, что только с мая по август КНДР провела девять пусков баллистических и других ракет новой модификации.