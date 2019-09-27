В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли

МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Группа военных попала в засаду в среду утром в мексиканском штате Герреро, трое военнослужащих и двое гражданских погибли, сообщает издание Группа военных попала в засаду в среду утром в мексиканском штате Герреро, трое военнослужащих и двое гражданских погибли, сообщает издание Milenio

"По данным министерства национальной обороны, четыре человека - два солдата и два гражданских лица, были убиты на месте столкновения, еще один солдат погиб в больнице Чилпансинго", - говорится в тексте.

Армейский патруль, по информации издания, проводил операцию по уничтожению плантаций наркотических растений, когда на него напала вооруженная группа людей. Солдаты ответным огнём убили двоих нападающих. Ряд лиц был задержан в районе происшествия по окончании инцидента.