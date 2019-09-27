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РИА Новости

В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли

04:29 27.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийАрмия на улицах Сьюдад-Хуареса в Мексике
Армия на улицах Сьюдад-Хуареса в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Армия на улицах Сьюдад-Хуареса в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Группа военных попала в засаду в среду утром в мексиканском штате Герреро, трое военнослужащих и двое гражданских погибли, сообщает издание Milenio.
"По данным министерства национальной обороны, четыре человека - два солдата и два гражданских лица, были убиты на месте столкновения, еще один солдат погиб в больнице Чилпансинго", - говорится в тексте.
Армейский патруль, по информации издания, проводил операцию по уничтожению плантаций наркотических растений, когда на него напала вооруженная группа людей. Солдаты ответным огнём убили двоих нападающих. Ряд лиц был задержан в районе происшествия по окончании инцидента.
Волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, связана с производством и транспортировкой наркотиков, противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017-м - 31,2 тысячи).
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