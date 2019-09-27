СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В России резко увеличилось количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет В России резко увеличилось количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Банк России.

Отмечается, что за лето Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки. В результате операторы заблокировали номера в 218 случаях, в 59 — установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 — выявили подмену банковских номеров. Однако в более чем двух тысячах случаев никаких мер не принимали из-за отсутствия правовых оснований.

При этом, подчеркивает газета, операторы связи говорят о еще более серьезной ситуации, чем это представляется финансовому регулятору, "который знает лишь о капле в море".

"Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров", — пояснил в комментарии изданию первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Он посетовал, что на сообщения регулятора о мошеннических звонках реагируют не все операторы, которые, в частности, бездействуют, ссылаясь на закон "О связи".