Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T09:21Z
https://ria.ru/20190927/1559188454.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:207:3872:2385_1036x0_80_0_0_18b31201d35f7841f02e936e3aa722a2.jpg
РИА Новости

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

04:25 27.09.2019 (обновлено: 09:21 27.09.2019)
38575
© Fotolia / lavioЗвонок
Звонок
© Fotolia / lavio
Звонок. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В России резко увеличилось количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Банк России.
Отмечается, что за лето Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки. В результате операторы заблокировали номера в 218 случаях, в 59 — установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 — выявили подмену банковских номеров. Однако в более чем двух тысячах случаев никаких мер не принимали из-за отсутствия правовых оснований.
При этом, подчеркивает газета, операторы связи говорят о еще более серьезной ситуации, чем это представляется финансовому регулятору, "который знает лишь о капле в море".
"Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров", — пояснил в комментарии изданию первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
Девушка со смартфоном и банковской картой
26 сентября, 12:43РИА Новости
Роскачество рассказало, как не пустить мошенников в свой мобильный банк
Он посетовал, что на сообщения регулятора о мошеннических звонках реагируют не все операторы, которые, в частности, бездействуют, ссылаясь на закон "О связи".
Газета добавляет, что в Центробанке пообещали начать борьбу по нескольким направлениям, одно из которых будет заключаться в создании актуальной базы номеров операторов связи.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
16 сентября, 10:39РИА Новости
В Петербурге мошенник обманул блокадницу купюрами из "банка приколов"
4714131219927
Банк РоссииАртем СычевРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Если бы наша доблестная полиция пресекала действия мошенников, а те бы получали реальные сроки лет по 10, давно бы этого не было. А так....полиция даже связываться не хочет, хотя найти таких товарищей не так сложно, любой телефон можно отследить.
27 сентября, 05:58
iid10001
108300013
GPS - путниковая система навигации, работающая во всех телефонах и позволяет определять местоположение и скорость объектов практически в любом месте Земли. Было бы желание. А где мне работать - как-нибудь решу без твоего участия.
27 сентября, 06:22
iid10001
37100222
Рекомендуем
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
РИА
Новости
Девушка со смартфоном и банковской картой
Роскачество рассказало, как не пустить мошенников в свой мобильный банк
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев рассказал об "удивительной логике" новых санкций против России
Лента
новостей
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
Вид на здание Министерства иностранных дел России
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Молодожены
Однополая пара с усыновленными детьми уехала из России в США
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Чай
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния