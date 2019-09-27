Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск ракеты "Оникс" на Чукотке

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
Полет прошел в штатном режиме, и в установленное время ракета успешно поразила судно-мишень в акватории Чукотского моря на дистанции более 200 километров.
Пуск провели с необорудованной позиции в соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России. Техника и военнослужащие были доставлены к месту учения большим десантным кораблем Тихоокеанского флота, после чего совершили многокилометровый марш в глубь Чукотского полуострова для пуска.
Безопасность ракетной стрельбы обеспечивали около десяти боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.