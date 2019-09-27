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РИА Новости

Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск ракеты "Оникс" на Чукотке

04:15 27.09.2019 (обновлено: 12:57 27.09.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
Полет прошел в штатном режиме, и в установленное время ракета успешно поразила судно-мишень в акватории Чукотского моря на дистанции более 200 километров.
Пуск провели с необорудованной позиции в соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России. Техника и военнослужащие были доставлены к месту учения большим десантным кораблем Тихоокеанского флота, после чего совершили многокилометровый марш в глубь Чукотского полуострова для пуска.
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объектам террористов в Сирии
28 августа 2018, 10:35Радио Sputnik
Военный эксперт: пуск ракет "Оникс" – это "определенный сигнал"Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет "Оникс". Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил актуальность противокорабельных ракет как оружия сдерживания.
Безопасность ракетной стрельбы обеспечивали около десяти боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.
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