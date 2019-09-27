В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США

Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре

© AP Photo / Evan Vucci Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Советник МИД Северной Кореи Ким Ке Гван заявил, что следующий саммит между КНДР и США может не состояться из-за недостаточного прогресса в выполнении договоренностей с прошлых встреч, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Предыдущие двусторонние саммиты стали площадкой, "где высшие руководители КНДР и США выражали намерения прекратить вражду между двумя государствами и установить мир и стабильность на Корейском полуострове", отмечается в заявлении.

"Однако никаких последующих шагов не было предпринято для реализации договоренностей, которые были достигнуты на переговорах на высшем уровне, что бросает тень на возможность проведения очередного саммита", - говорится в заявлении Гвана.

Советник МИД подчеркнул, что КНДР предприняла "искренние усилия", чтобы реализовать договоренности совместного заявления, о чем свидетельствует, по словам Гвана, репатриация американских заключенных, "совершавших враждебные действия в адрес КНДР".

"Однако США ничего не сделали для реализации совместного заявления. Напротив, они возобновили совместные военные учения, которые президент США лично обязался приостановить, и усилили санкции и давление на КНДР только для того, чтобы отношения между КНДР и США ухудшились", - цитирует агентство заявление Гвана.

"Это (действия США – ред.) заставляет меня усомниться, что благодаря саммиту КНДР-США можно достигнуть нового прорыва в отношениях между США и КНДР", - говорится в заявлении.

Тем не менее советник выразил надежду, что президент США Дональд Трамп, который " отличается от предшественников своим подходом к КНДР", предпримет правильные действия для улучшения отношений двух стран.

С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.