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РИА Новости

Лавров обсудил с Киссинджером перспективы отношений России и США

04:12 27.09.2019 (обновлено: 09:33 27.09.2019)
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© AP Photo / Nick UtБывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Nick Ut
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщило в пятницу российское внешнеполитическое ведомство в своём аккаунте в Facebook.
На встрече также присутствовал посол России в США Анатолий Антонов.
"Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений. Рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня", - отметили в МИД РФ, комментируя встречу.
Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер — один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.
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