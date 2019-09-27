Лавров обсудил с Киссинджером перспективы отношений России и США

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщило в пятницу российское внешнеполитическое ведомство в своём аккаунте в Facebook.
На встрече также присутствовал посол России в США Анатолий Антонов.
"Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений. Рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня", - отметили в МИД РФ, комментируя встречу.
Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер — один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.