Лавров обсудил с Киссинджером перспективы отношений России и США

На встрече также присутствовал посол России в США Анатолий Антонов.

Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер — один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.