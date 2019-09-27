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РИА Новости

Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии

03:45 27.09.2019
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы в общежитии в Чертаново. Ролик опубликовал телеканал 360.
На видео видно полицейские автомобили, в которые сажают проживающих в здании рабочих.
Ранее в общежитии на улице Красного Мака, 26 в Москве три человека пострадали в бытовом конфликте с применением травматического пистолета. По информации столичного главка полиции, инцидент произошел во время распития спиртных напитков.
Злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители.
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