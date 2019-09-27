Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана

ООН, 27 сен – РИА Новости. Главы МИД Израиля и Саудовской Аравии Исраэль Кац и Адель аль-Джубейр, выступая с трибуны ООН, обрушились с критикой на Иран, обвинив его в терроризме и призвав мировое сообщество сплотиться в оказании давления на Тегеран.

"ООН должна объявить "Хезболлах" и Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористическими организациями. Они продвигают терроризм на Ближнем Востоке, в Европе, в Латинской Америке и во всем мире. И мир должен остановить их", - сказал Кац.

Он призвал международное сообщество поддержать политику президента США Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран.

Кац предложил "остановить Иран сегодня, чтобы не допустить войны завтра".

В свою очередь саудовский министр также призвал к максимальному давлению на Иран, "пока он не прекратит свое террористическое поведение".