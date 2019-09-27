Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана

ООН, 27 сен – РИА Новости. Главы МИД Израиля и Саудовской Аравии Исраэль Кац и Адель аль-Джубейр, выступая с трибуны ООН, обрушились с критикой на Иран, обвинив его в терроризме и призвав мировое сообщество сплотиться в оказании давления на Тегеран.
"ООН должна объявить "Хезболлах" и Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористическими организациями. Они продвигают терроризм на Ближнем Востоке, в Европе, в Латинской Америке и во всем мире. И мир должен остановить их", - сказал Кац.
Он призвал международное сообщество поддержать политику президента США Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран.
Кац предложил "остановить Иран сегодня, чтобы не допустить войны завтра".
26 сентября, 21:19РИА НовостиСША считают, что добились "усиления давления" на Иран в ООН
В свою очередь саудовский министр также призвал к максимальному давлению на Иран, "пока он не прекратит свое террористическое поведение".
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, в которой Эр-Рияд винит Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес. Кроме того, источником напряжения в последние месяцы остается Персидский залив, где летом текущего года произошло несколько инцидентов с нефтяными танкерами.