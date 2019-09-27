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РИА Новости

Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана

03:41 27.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 27 сен – РИА Новости. Главы МИД Израиля и Саудовской Аравии Исраэль Кац и Адель аль-Джубейр, выступая с трибуны ООН, обрушились с критикой на Иран, обвинив его в терроризме и призвав мировое сообщество сплотиться в оказании давления на Тегеран.
"ООН должна объявить "Хезболлах" и Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористическими организациями. Они продвигают терроризм на Ближнем Востоке, в Европе, в Латинской Америке и во всем мире. И мир должен остановить их", - сказал Кац.
Он призвал международное сообщество поддержать политику президента США Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран.
Кац предложил "остановить Иран сегодня, чтобы не допустить войны завтра".
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В свою очередь саудовский министр также призвал к максимальному давлению на Иран, "пока он не прекратит свое террористическое поведение".
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, в которой Эр-Рияд винит Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес. Кроме того, источником напряжения в последние месяцы остается Персидский залив, где летом текущего года произошло несколько инцидентов с нефтяными танкерами.
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