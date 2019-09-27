Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии

"Генеральный секретарь ООН приветствует состоявшуюся 26 сентября встречу министров иностранных дел Грузии и России, которая прошла при посредничестве Швейцарии на полях Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке", - сказал Дюжарик.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.