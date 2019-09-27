Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии

ООН, 27 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проведение первой с 2008 года встречи между главами МИД России и Грузии, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Сергей Лавров и Давид Залкалиани встретились на полях Генассамблеи ООН в четверг.
"Генеральный секретарь ООН приветствует состоявшуюся 26 сентября встречу министров иностранных дел Грузии и России, которая прошла при посредничестве Швейцарии на полях Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке", - сказал Дюжарик.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.