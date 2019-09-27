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РИА Новости

Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году

03:35 27.09.2019 (обновлено: 04:15 27.09.2019)
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© Фото : пресс-служба РосприродназдораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото : пресс-служба Росприродназдора
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Росприроднадзор отклонил заявку на отлов морских млекопитающих в 2020 году, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян со ссылкой на официальное письмо ведомство.
Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Для этого необходимо получить разрешение Росприроднадзора. В июне вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что вылов в культурно-просветительских целях правительство планирует запретить.
"В письме указано: несоответствие законодательству, то есть по сути это отрицательное решение, они не приняли эти документы, (указано, что) материалы не соответствую законодательству", - сказал Таргулян.
Он уточнил, что заявка может быть изменена и подана еще раз.
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Росприроднадзор 24 июля начал экспертизу поступившей ему заявки на отлов морских млекопитающих. Заявка была подана на вылов в 2020 году 282 белух, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов и других морских животных в дальневосточных водах. Ранее совет по морским млекопитающим, команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто и почти 30 ученых из девяти стран обратились в Росприроднадзор с просьбой не одобрять ее.
Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии сообщил, что принято решение об исключении косаток из заявки на вылов на 2020 год.
Отказ ведомства последовал на фоне резонансной истории вокруг "китовой тюрьмы" в Приморье. В Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. По данным СК, в бухте находились 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
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Земля - РИА НаукаСледственный комитет РФРосприроднадзорGreenpeaceАлексей ГордеевВладивостокРоссияОбщество
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