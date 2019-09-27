Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Росприроднадзор отклонил заявку на отлов морских млекопитающих в 2020 году, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян со ссылкой на официальное письмо ведомство.

Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Для этого необходимо получить разрешение Росприроднадзора. В июне вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что вылов в культурно-просветительских целях правительство планирует запретить.

"В письме указано: несоответствие законодательству, то есть по сути это отрицательное решение, они не приняли эти документы, (указано, что) материалы не соответствую законодательству", - сказал Таргулян.

Он уточнил, что заявка может быть изменена и подана еще раз.

Росприроднадзор 24 июля начал экспертизу поступившей ему заявки на отлов морских млекопитающих. Заявка была подана на вылов в 2020 году 282 белух, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов и других морских животных в дальневосточных водах. Ранее совет по морским млекопитающим, команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто и почти 30 ученых из девяти стран обратились в Росприроднадзор с просьбой не одобрять ее.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии сообщил, что принято решение об исключении косаток из заявки на вылов на 2020 год.