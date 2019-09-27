В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что российские военные специалисты могли знать об инциденте с предполагаемым применением химоружия в Сирии.

США обвинили власти Сирии в применении промышленного хлора в качестве химоружия 19 мая в провинции Латакия. Джеффри позднее уточнил, что пострадали несколько человек и никто не погиб.

"У России есть группы советников на всей уровнях командования и штабов сирийской армии. Это лучшие солдаты, какие только есть в распоряжении России. Они исключительно опытны. Мы ежедневно имеем дело с ними в разрешении вопросов с деконфликтацией и других задач... Мы видим их первоклассную штабную работу и первоклассный профессионализм. Мне очень трудно подумать, чтобы подобные прекрасные профессионалы, да и к тому же настолько широко представленные, не знали о чем-то подобном. Ведь это уникальное событие, это произошло в первый раз более чем за год", - сказал Джеффри.

При этом он считает, что применение хлора не могло не быть одобрено на очень высоком уровне сирийских властей.

"Каждое маленькое решение, которое в вооруженных силах США принимают сержанты и капитаны, идут в этой стране (Сирии — ред) с самого верха. Учитывая опыт того, что происходит при использовании химоружия во времена администрации Трампа, совсем трудно поверить, что кто-то был настолько глуп, что сделал что-то подобное без разрешения на очень высоком уровне", - заявил Джеффри.

Власти Сирии неоднократно отрицали обвинения в применении химоружия.