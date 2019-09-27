Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T03:30Z
https://ria.ru/20190927/1559188081.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154955/67/1549556785_31:0:3000:1670_1036x0_80_0_0_b0ffeeae0f7f6e030fc6874f1d5464e0.jpg
РИА Новости

Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине

03:30 27.09.2019
196
© РИА Новости / Сергей КрасноуховВиды острова Итуруп
Виды острова Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Виды острова Итуруп . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Буксир "Сибирский" подключился к спасательной операции на аварийной плавбазе "Петр Житников", на котором четвертые сутки борются с пожаром, сообщили РИА Новости в пятницу в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".
"Буксир-спасатель "Сибирский" прибыл на место происшествия и подключился к спасательной операции на плавбазе. В настоящее время спасатели и аварийная команда экипажа "Петра Житникова" возобновили борьбу с возгоранием", - рассказал дежурный центра.
По его словам, тушение гофротары, с возгорания которой в консервном цехе судна начался пожар, представляет сложный процесс.
"Достаточно небольшой порции кислорода, чтобы тлеющий материал возобновил горение", - пояснил собеседник.
Самолет дальневосточной авиакомпании Аврора
26 сентября, 17:51РИА Новости
Четвертый чартер с экипажем аварийной плавбазы отменили из-за погоды
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе. Из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан. Остальные продолжают бороться с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас", буксир "Сибирский", а также пограничный корабль "Чукотка" и рыболовецкое судно "Чемпион". Открытого огня нет, сохраняется задымление.
010002
Южно-СахалинскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Остров Кунашир
Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
РИА
Новости
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
Первые кадры с места стрельбы в московском общежитии
Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
Остров Итуруп
Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
Лента
новостей
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
На Дальнем Востоке офицера оштрафовали за разглашение гостайны
Южно-Сахалинск
Генконсульство Японии на Сахалине возглавит дипломат с 30-летним стажем
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки химатаки в сирийском Идлибе, опубликованной SANA
В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
В аэропорту Хабаровска
Борт за пассажирами севшего в Хабаровске рейса из Вены прибудет вечером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров отметил стремление стран Персидского залива к деэскалации
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал скандал в Киргизии вокруг программы Малахова
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск ракеты "Оникс" на Чукотке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния