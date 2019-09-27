Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Буксир "Сибирский" подключился к спасательной операции на аварийной плавбазе "Петр Житников", на котором четвертые сутки борются с пожаром, сообщили РИА Новости в пятницу в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

"Буксир-спасатель "Сибирский" прибыл на место происшествия и подключился к спасательной операции на плавбазе. В настоящее время спасатели и аварийная команда экипажа "Петра Житникова" возобновили борьбу с возгоранием", - рассказал дежурный центра.

По его словам, тушение гофротары, с возгорания которой в консервном цехе судна начался пожар, представляет сложный процесс.

"Достаточно небольшой порции кислорода, чтобы тлеющий материал возобновил горение", - пояснил собеседник.