Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Социальная сеть Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую количество лайков на публикациях и просмотров на видео, сообщает издание Социальная сеть Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую количество лайков на публикациях и просмотров на видео, сообщает издание The New York Times

Согласно заявлению социальной сети, на данный момент не решено, будет ли данный режим тестироваться в других странах.

"Мы соберем отзывы, чтобы понять, улучшат ли эти изменения удобство пользования", — приводит газета слова представителя Facebook Джимми Раймо.

Аналогичную функцию уже начали тестировать в Instagram в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. Вместо общего числа лайков пользователям показывают только несколько имен взаимных друзей, которым понравился пост.