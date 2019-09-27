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РИА Новости

Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков

03:26 27.09.2019 (обновлено: 13:24 27.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Социальная сеть Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую количество лайков на публикациях и просмотров на видео, сообщает издание The New York Times.
Согласно заявлению социальной сети, на данный момент не решено, будет ли данный режим тестироваться в других странах.
"Мы соберем отзывы, чтобы понять, улучшат ли эти изменения удобство пользования", — приводит газета слова представителя Facebook Джимми Раймо.
Аналогичную функцию уже начали тестировать в Instagram в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. Вместо общего числа лайков пользователям показывают только несколько имен взаимных друзей, которым понравился пост.
Логотип Facebook
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Facebook — одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Instagram принадлежит компании Facebook после покупки в апреле 2012 года.
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Марк ЦукербергАвстралияFacebook, Inc.ТехнологииВ мире
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