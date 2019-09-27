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РИА Новости

В Госдуме предлагают провести слушания по вмешательству в дела стран

03:19 27.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Член комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Адальби Шхагошев предлагает провести международные парламентские слушания "Честное партнерство" по вопросам иностранного вмешательства с участием заинтересованных сторон.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу совместно противодействовать вмешательству во внутренние дела государств. Ли Чжаньшу на встрече с Володиным в четверг заявил, что у Китая есть доказательства того, что происходящие в Гонконге массовые протесты инициированы США и Западом, и предложил российским парламентариям совместно противодействовать вмешательству в суверенные дела стран.
"Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России готова предложить Государственной думе инициировать большие международные парламентские слушания "Честное партнерство" по вопросам иностранного вмешательства для всех заинтересованных сторон - и обвиняемых, и обвиняющих", - сказал Шхагошев РИА Новости.
Он отметил, что в проблему вмешательства во внутренние дела погружаются все больше государств, среди них - Россия, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, страны Ближнего Востока. "Заявление спикера китайского парламента на тему вмешательства США в дела Китая, сделанное в Москве, еще раз подтверждает масштабность этой проблемы", - заявил Шхагошев.
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По его словам, вмешательство в суверенные дела, искажение и расшатывание ситуации - новый разрушительный тренд современности.
"Каждый день он принимает новые формы: от политического до вооруженного, от информационного, фейкового до дипломатического вмешательства. Очевидно, что это проблема не отдельно взятого государства, интернет-корпорации, а международного уровня и международной политики. Именно на этом уровне, не изолированно друг от друга и нужно ее рассматривать", - считает Шхагошев.
Он считает, что эффективнее предотвращать новые факты иностранного вмешательства, а не только анализировать уже совершившиеся. "Уходить от прямых вопросов и ответов, прятаться за океаном, уничтожать доверие - это безответственность, бесперспективная для международной стабильности и собственной устойчивости", - отметил депутат.
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Адальби ШхагошевЛи ЧжаньшуГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияСШАБезопасностьПолитика
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