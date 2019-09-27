Страны "малой группы" по Сирии призвали запустить конституционный комитет

ООН, 26 сен – РИА Новости. Главы МИД так называемой "малой группы" по Сирии (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США) призвали ООН как можно скорее запустить работу конституционного комитета.

"Мы призываем ООН созвать конституционный комитет и как можно скорее начать обсуждение конкретных вопросов в рамках мандата комитета", - говорится в заявлении министров.

Кроме того, участники группы выступают за немедленное прекращение огня в Идлибе. В заявлении сказано, что использование какого-либо химического оружия в Сирии недопустимо. Главы МИД требуют, чтобы все меры по борьбе с терроризмом, включая те, что предпринимаются в Идлибе, соответствовали обязательствам в рамках международного права.