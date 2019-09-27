Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T03:12Z
https://ria.ru/20190927/1559187938.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154833/81/1548338107_0:273:3156:2048_1036x0_80_0_0_59f32c14c56f329afd57f741b5b0f2a7.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Страны "малой группы" по Сирии призвали запустить конституционный комитет

03:12 27.09.2019
195
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 26 сен – РИА Новости. Главы МИД так называемой "малой группы" по Сирии (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США) призвали ООН как можно скорее запустить работу конституционного комитета.
"Мы призываем ООН созвать конституционный комитет и как можно скорее начать обсуждение конкретных вопросов в рамках мандата комитета", - говорится в заявлении министров.
Кроме того, участники группы выступают за немедленное прекращение огня в Идлибе. В заявлении сказано, что использование какого-либо химического оружия в Сирии недопустимо. Главы МИД требуют, чтобы все меры по борьбе с терроризмом, включая те, что предпринимаются в Идлибе, соответствовали обязательствам в рамках международного права.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
310001
Война в СирииВеликобританияСирияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
США считают, что SDF примут участие в конституционном комитете Сирии
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России рассказали о компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
Вершинин назвал возможную дату собрания конституционного комитета САР
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
Спецпредставитель США рассказал о составе конституционного комитета в Сирии
Лента
новостей
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки химатаки в сирийском Идлибе
США не согласны с позицией России по обвинению в химатаках в Идлибе
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
США продолжают обсуждать Сирию с Россией, сообщил спецпредставитель
Минприроды проконтролирует снижение выбросов парниковых газов в регионах
Эксперт рассказал о позициях стран по борьбе с выбросами парниковых газов
Встреча глав МИД России и Сирии
Лавров обсудил с главой МИД САР будущее заседание конституционного комитета
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В Сирии начнется последний этап расформирования лагеря беженцев "Рукбан"
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Трампа Джулиани отрицает обвинения разведчика в свой адрес
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки химатаки в сирийском Идлибе, опубликованной SANA
В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Белоруссия призвала мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния