Ученые предупредили об опасности крошек от пищи для космонавтов на МКС

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработчики космического питания одним из важнейших требований к нему называют недопустимость образования крошек, так как они могут попасть в дыхательные пути космонавтов на МКС, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии определил ряд специфических требований к продуктам и рационам питания для космонавтов.
Особо отмечается "недопустимость крошливой консистенции, так как плавающие в условиях невесомости в воздушной среде крошки представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования".
В материалах говорится, что институт разработал около 250 наименований продуктов питания для космонавтов. Ученые условно подразделяют их на следующие виды: термостабилизированные стерилизацией или пастеризацией; обезвоженные вакуумной сублимационной или тепловой сушкой; с промежуточной влажностью (вяленые фрукты, фруктово-ягодные концентраты); натуральные формы (хлеб, печенье, конфеты, орехи); различные напитки (за исключением газированных и алкогольных); свежие продукты (фрукты и овощи).