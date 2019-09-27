Ученые предупредили об опасности крошек от пищи для космонавтов на МКС

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработчики космического питания одним из важнейших требований к нему называют недопустимость образования крошек, так как они могут попасть в дыхательные пути космонавтов на МКС, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии определил ряд специфических требований к продуктам и рационам питания для космонавтов.

Особо отмечается "недопустимость крошливой консистенции, так как плавающие в условиях невесомости в воздушной среде крошки представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования".