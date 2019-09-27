Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T03:07Z
https://ria.ru/20190927/1559187872.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155912/63/1559126325_23:0:2859:1595_1036x0_80_0_0_627b9f2a753fb7150832cbf987222e6e.jpg
РИА Новости

Ученые предупредили об опасности крошек от пищи для космонавтов на МКС

03:07 27.09.2019
356
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС
Члены основного экипажа МКС
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Члены основного экипажа МКС. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработчики космического питания одним из важнейших требований к нему называют недопустимость образования крошек, так как они могут попасть в дыхательные пути космонавтов на МКС, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии определил ряд специфических требований к продуктам и рационам питания для космонавтов.
Особо отмечается "недопустимость крошливой консистенции, так как плавающие в условиях невесомости в воздушной среде крошки представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования".
В материалах говорится, что институт разработал около 250 наименований продуктов питания для космонавтов. Ученые условно подразделяют их на следующие виды: термостабилизированные стерилизацией или пастеризацией; обезвоженные вакуумной сублимационной или тепловой сушкой; с промежуточной влажностью (вяленые фрукты, фруктово-ягодные концентраты); натуральные формы (хлеб, печенье, конфеты, орехи); различные напитки (за исключением газированных и алкогольных); свежие продукты (фрукты и овощи).
Международная космическая станция
3 июня, 15:03РИА Новости
В "Роскосмосе" рассказали о жалобах космонавтов на слух из-за шума на МКС
203000
Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Космический мусор
Самарские ученые разработали уникального орбитального уборщика
РИА
Новости
Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева
Коммерческий запуск ракеты "Протон" назначили на 9 октября
Летчик-космонавт Геннадий Манаков
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
Американский грузовой корабль Cygnus
Источник: октябрьский старт к МКС корабля Cygnus отложили на неделю
Лента
новостей
V Международный форум по спутниковой навигации
В случае конфликта ЕС отключит открытые сигналы своей спутниковой системы
Российский космонавт Александр Скворцов после приземления
Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
МКС будет существовать вечно, полагает Рогозин
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
Студенты МАИ хотят создать группировку спутников-инспекторов рядом с МКС
Вид на планету Земля из космоса
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника "Танюша"
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки химатаки в сирийском Идлибе
США не согласны с позицией России по обвинению в химатаках в Идлибе
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Плесецк
Запущенный с Плесецка спутник внесли в каталог космических объектов России
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Второй космонавт ОАЭ вскоре может полететь на МКС, заявили власти страны
Запуск ракеты-носителя Протон-М
Рогозин заявил об устранении проблемы с ракетой "Протон"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния