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РИА Новости

Белоруссия призвала мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности

03:06 27.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
ООН, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал государства мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.
"В августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договор, являвшийся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны. Возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе", - сказал Макей.
По его словам, поэтому Белоруссия выступает за безотлагательные действия по сохранению достижений ДРСМД на европейском континенте.
"Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании", - подчеркнул глава белорусского МИД.
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Эксперт: отказ НАТО от предложения России по ДРСМД объясняется только однимВ НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение ракет малой и средней дальности. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов прокомментировал позицию, которую занял Североатлантический альянс.
Подходящими площадками для этого, по его словам, могли бы стать ООН и ОБСЕ.
"Ключевым элементом этого документа видим ясное и твердое обязательство стран по неразмещению на своей территории ракет средней и меньшей дальности и отказ от их производства", - подчеркнул он.
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