В Египте допросили одну тысячу подозреваемых в причастности к протестам

КАИР, 27 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Египта допросила порядка 1 тысячи подозреваемых в организации несанкционированных акций протеста и участии в них в минувшую пятницу и субботу, говорится в заявлении ведомства.

"Прокуратура допросила около 1000 обвиняемых из числа участников этих демонстраций в присутствии их адвокатов. Изъяты записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении, которое приводит египетское агентство МЕНА.

По информации ведомства, некоторые из задержанных признали свое участие в акциях протеста. При этом если одни объясняли это недовольством экономической ситуацией в стране и несогласием с правящим режимом, то другие указывали, что были введены в заблуждение страницами в соцсетях.

Некоторые задержанные сообщили, что вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу в суперкубке Египта каирской футбольной команды "Аль-Ахли", но были приняты силами правопорядка за участников демонстраций. Другие пришли на площади, чтобы лично удостовериться, соответствует ли действительности информация о массовых волнениях, но сами в них участвовать не собирались.

В ходе расследования прокуратура установила, что перед началом акций в социальных сетях появилось фальшивые аккаунты, призывающие к демонстрациям, в том числе от имени официальных структур. "Генпрокуратура поручила специалистам управления по борьбе с киберпреступностью проверить данные страницы и аккаунты в социальных сетях, уставить тех, кто ими управляет", - говорится в документе.

По данным следствия, за призывами к несанкционированным акциям протеста стоят организации, стремящиеся "посеять хаос в разных районах страны". В то же время в Генпрокуратуре пообещали, что все задержанные, не совершившие правонарушений, будут отпущены на свободу после разбирательств.