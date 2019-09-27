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РИА Новости

В Египте допросили одну тысячу подозреваемых в причастности к протестам

02:48 27.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБеспорядки в столице Египта
Беспорядки в столице Египта
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Беспорядки в столице Египта. Архивное фото
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Египта допросила порядка 1 тысячи подозреваемых в организации несанкционированных акций протеста и участии в них в минувшую пятницу и субботу, говорится в заявлении ведомства.
"Прокуратура допросила около 1000 обвиняемых из числа участников этих демонстраций в присутствии их адвокатов. Изъяты записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении, которое приводит египетское агентство МЕНА.
По информации ведомства, некоторые из задержанных признали свое участие в акциях протеста. При этом если одни объясняли это недовольством экономической ситуацией в стране и несогласием с правящим режимом, то другие указывали, что были введены в заблуждение страницами в соцсетях.
Некоторые задержанные сообщили, что вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу в суперкубке Египта каирской футбольной команды "Аль-Ахли", но были приняты силами правопорядка за участников демонстраций. Другие пришли на площади, чтобы лично удостовериться, соответствует ли действительности информация о массовых волнениях, но сами в них участвовать не собирались.
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В ходе расследования прокуратура установила, что перед началом акций в социальных сетях появилось фальшивые аккаунты, призывающие к демонстрациям, в том числе от имени официальных структур. "Генпрокуратура поручила специалистам управления по борьбе с киберпреступностью проверить данные страницы и аккаунты в социальных сетях, уставить тех, кто ими управляет", - говорится в документе.
По данным следствия, за призывами к несанкционированным акциям протеста стоят организации, стремящиеся "посеять хаос в разных районах страны". В то же время в Генпрокуратуре пообещали, что все задержанные, не совершившие правонарушений, будут отпущены на свободу после разбирательств.
Ряд арабских СМИ, включая катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира", 20 сентября поздно вечером сообщили, что в Каире и других египетских городах проходят массовые антиправительственные акции протеста. В Египте эти сообщения назвали фальсификацией и попыткой спровоцировать хаос. В то же время, в египетской столице в ночь с пятницы на субботу были задержаны десятки человек, которых доставляли в полицейские участки для разбирательства.
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