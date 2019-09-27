США считают, что SDF примут участие в конституционном комитете Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что "Сирийские демократические силы" (SDF) примут участие в создающемся конституционном комитете.

На вопрос журналистов, будут ли SDF и аффилированные с ними "Сирийские демократические советы" участвовать в комитете, Джеффри ответил: "Конечно".

При этом Джеффри заявил, что у США нет своей повестки дня в этом вопросе.

"Это (участие SDF) все время обсуждается, в том числе с нашими турецкими партнерами. Мы дали понять всем нашим партнерам на северо-востоке Сирии, что у нас нет политической повестки дня, помимо минимальной стабилизации в политических разговорах, включающих Агентство США по международному развитию, команды помощи США и некоторые политические офисы, которые у нас там есть, а также вооруженные силы США на местах, чтобы помочь созданию стабильной платформы с целью нанесения поражения ИГ", - сказал Джеффри.