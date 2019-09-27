США считают, что SDF примут участие в конституционном комитете Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что "Сирийские демократические силы" (SDF) примут участие в создающемся конституционном комитете.
На вопрос журналистов, будут ли SDF и аффилированные с ними "Сирийские демократические советы" участвовать в комитете, Джеффри ответил: "Конечно".
При этом Джеффри заявил, что у США нет своей повестки дня в этом вопросе.
"Это (участие SDF) все время обсуждается, в том числе с нашими турецкими партнерами. Мы дали понять всем нашим партнерам на северо-востоке Сирии, что у нас нет политической повестки дня, помимо минимальной стабилизации в политических разговорах, включающих Агентство США по международному развитию, команды помощи США и некоторые политические офисы, которые у нас там есть, а также вооруженные силы США на местах, чтобы помочь созданию стабильной платформы с целью нанесения поражения ИГ", - сказал Джеффри.
"Наша единственная политическая цель в Сирии — объединенная Сирия в нынешних своих границах, которая сама разработает процесс урегулирования, который предполагает свободные и честные выборы под наблюдением и управлением ООН во всей Сирии и среди большой диаспоры... У нас нет другой повестки", - добавил Джеффри.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
*Террористическая организация, запрещенная в России.