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РИА Новости

Адвокат Трампа Джулиани отрицает обвинения разведчика в свой адрес

02:43 27.09.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил в четверг телеканалу CNN, что считает "ерундой" все обвинения американского разведчика, согласно которым Джулиани замешан в усилиях по оказанию давления на Украину для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи.
Ранее сообщалось, что разведчик назвал адвоката Трампа Джулиани центральной фигурой в оказании давления США на Украину.
"Джулиани опроверг упомянутые в жалобе утверждения о том, что два чиновника госдепартамента обратились к нему с просьбой "сократить ущерб", который он наносил интересам национальной безопасности США из-за его взаимодействий с Украиной", - пишет телеканал, добавляя что адвокат назвал обвинения "полной ерундой".
"Госдепартамент ни разу не обращался ко мне с той информацией, о которой вы говорите", - заявил Джулиани CNN.
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Джулиани отметил, что у него сохранилась переписка со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, которая может подтвердить его слова. В этом сообщении Волкер предлагал передать в ходе телефонного разговора контактные данные советника украинского президента Андрея Ермака. По его словам, он сообщал чиновникам госдепартамента США обо всех своих действиях.
"Я не думаю, что мне были бы благодарны, если бы я вмешивался в международные дела", - сказал Джулиани.
Кроме того, по его словам, он не знал, что его имя упоминалось в телефонном разговоре между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что никогда не обсуждал с Трампом детали своей встречи с советником украинского президента Ермаком и телефонного разговора с Зеленским.
Джулиани также заявил, что воспользуется сообщениями, в которых чиновники госдепа выражали поддержку его работе по Украине, чтобы защитить себя, если такая необходимость возникнет.
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В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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