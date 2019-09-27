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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД России рассказали о компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

02:36 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Комиссия ООН по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии не обладает правом определять виновных, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Такое расследование должно соответствовать мандату и полномочиям, которыми обладают ООН и генеральный секретарь. Данное расследование не имеет полномочий на установление виновных", - сказал Вершинин.
В сентябре генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.
В МИД РФ назвали решение генсека ООН провокационным. Кроме того, там поставили под сомнение наличие у генсека полномочий о принятии таких решений без санкции всего Совета Безопасности. В то же время постпред РФ при организации Василий Небензя уже заявлял, что Москва предоставит ООН всю необходимую информацию по инцидентам в Идлибе.
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