В МИД России рассказали о компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

ООН, 26 сен - РИА Новости. Комиссия ООН по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии не обладает правом определять виновных, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Такое расследование должно соответствовать мандату и полномочиям, которыми обладают ООН и генеральный секретарь. Данное расследование не имеет полномочий на установление виновных", - сказал Вершинин.

В сентябре генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.