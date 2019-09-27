Вершинин назвал возможную дату собрания конституционного комитета САР

ООН, 27 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Сирии может собраться на первое заседание в конце октября, но не обязательно 30-го числа, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что первое заседание конституционного комитета пройдёт 30 октября в Женеве.
"В конце месяца. Конкретная дата появится, не обязательно это будет 30 октября", - сказал Вершинин.
"В понедельник состоится брифинг по политическим аспектам ситуации в Сирии. Этот брифинг проводит спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии (Гейр) Педерсен. Это обычный регулярный брифинг, который приобретает особое значение в связи с важным шагом формирования конституционного комитета", - добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
*Террористическая организация, запрещенная в России.