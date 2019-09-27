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РИА Новости
Война в Сирии

Вершинин назвал возможную дату собрания конституционного комитета САР

02:34 27.09.2019
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© РИА Новости / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗамглавы МИД РФ Сергей Вершинин
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Болат Шайхинов
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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Сирии может собраться на первое заседание в конце октября, но не обязательно 30-го числа, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что первое заседание конституционного комитета пройдёт 30 октября в Женеве.
"В конце месяца. Конкретная дата появится, не обязательно это будет 30 октября", - сказал Вершинин.
"В понедельник состоится брифинг по политическим аспектам ситуации в Сирии. Этот брифинг проводит спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии (Гейр) Педерсен. Это обычный регулярный брифинг, который приобретает особое значение в связи с важным шагом формирования конституционного комитета", - добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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