Лавров призвал СБ ООН строить общие подходы в преодолении угроз

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече постоянных членов Совбеза ООН с генсеком Антониу Гутеррешем призвал выстраивать совместные подходы в преодолении вызовов и угроз.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы повестки дня СБ ООН "с акцентом на роль постоянных членов совета в преодолении глобальных вызовов, положение дел на Корейском полуострове, ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии".
Отмечается, что "Лавров призвал партнеров выстраивать коллективные подходы к преодолению современных вызовов и угроз с опорой на Устав ООН и нормы международного права".
Лавров представляет Россию на проходящей сейчас в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как ранее заявляли дипломаты, в Москве в числе приоритетных вопросов рассматривают создание региональной архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обстановку на Корейском полуострове.