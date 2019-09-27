Лавров призвал СБ ООН строить общие подходы в преодолении угроз

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече постоянных членов Совбеза ООН с генсеком Антониу Гутеррешем призвал выстраивать совместные подходы в преодолении вызовов и угроз.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы повестки дня СБ ООН "с акцентом на роль постоянных членов совета в преодолении глобальных вызовов, положение дел на Корейском полуострове, ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии".

Отмечается, что "Лавров призвал партнеров выстраивать коллективные подходы к преодолению современных вызовов и угроз с опорой на Устав ООН и нормы международного права".