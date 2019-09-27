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РИА Новости

Лавров призвал СБ ООН строить общие подходы в преодолении угроз

02:18 27.09.2019 (обновлено: 07:31 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече постоянных членов Совбеза ООН с генсеком Антониу Гутеррешем призвал выстраивать совместные подходы в преодолении вызовов и угроз.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы повестки дня СБ ООН "с акцентом на роль постоянных членов совета в преодолении глобальных вызовов, положение дел на Корейском полуострове, ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии".
Отмечается, что "Лавров призвал партнеров выстраивать коллективные подходы к преодолению современных вызовов и угроз с опорой на Устав ООН и нормы международного права".
Лавров представляет Россию на проходящей сейчас в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как ранее заявляли дипломаты, в Москве в числе приоритетных вопросов рассматривают создание региональной архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обстановку на Корейском полуострове.
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