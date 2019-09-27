Эксперт заявил, что установки МK-41 в Румынии могут переделать для ударов

БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Западный эксперт на слушаниях в Европарламенте признал, что американские пусковые установки MK-41 в Румынии могут быть легко переделаны под наступательные задачи.
Второго августа США вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и 19 августа объявили об испытании крылатой ракеты наземного базирования. В МИД России обратили внимание, что при испытании использовалась установка MK-41 (такие стоят на американской базе в Румынии). В Пентагоне заявили, что для использовалась MK-41, но другой конфигурации.
Владимир Путин выразил мнение, что пуски этих ракет могут быть осуществлены и с установок, которые уже расположены в Румынии.
"США остаются сторонниками контроля за вооружениями, но, наверное, договор РСМД становился все более маргинальным для некоторых американских интересов. Есть явные признаки, что администрация Трампа хочет инвестировать в ракеты среднего радиуса действия, чтобы защищать своих союзников в Восточной Азии от Китая или КНДР", — заявил на слушаниях комитете ЕП по безопасности эксперт по нераспространению Брюно Лете.
На слушания, посвященные ситуации после распада ДРСМД, его пригласили вместе с представителями НАТО и ЕС. Запись его выступления размещена профильным комитетом.
26 сентября, 17:16АкцентыТогда вычеркиваем. НАТО отказалось ввести мораторий на РСМДВ альянсе продолжают все валить на Москву. Упорно не замечая, что Пентагон уже через пару недель после выхода из ДРСМД испытал свое изделие, конкретно подпадающее под запрет договора. И сделал это для того, чтобы как можно скорее разместить поближе в том числе и к ним.
"Второе, США также хотят ответить на развертывание Россией ракет в Европе, но ДРСМД не позволял им этого сделать. И теперь, когда договора нет, у США намного больше вариантов. Возьмем, например, установки МК-41 в Румынии: сейчас они исключительно оборонительные, но системы могут быть легко переделаны для наступательных целей", — заявил эксперт.