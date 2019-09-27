Эксперт заявил, что установки МK-41 в Румынии могут переделать для ударов

БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Западный эксперт на слушаниях в Европарламенте признал, что американские пусковые установки MK-41 в Румынии могут быть легко переделаны под наступательные задачи.

Второго августа США вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и 19 августа объявили об испытании крылатой ракеты наземного базирования. В МИД России обратили внимание, что при испытании использовалась установка MK-41 (такие стоят на американской базе в Румынии). В Пентагоне заявили, что для использовалась MK-41, но другой конфигурации.

Владимир Путин выразил мнение, что пуски этих ракет могут быть осуществлены и с установок, которые уже расположены в Румынии.

"США остаются сторонниками контроля за вооружениями, но, наверное, договор РСМД становился все более маргинальным для некоторых американских интересов. Есть явные признаки, что администрация Трампа хочет инвестировать в ракеты среднего радиуса действия, чтобы защищать своих союзников в Восточной Азии от Китая или КНДР", — заявил на слушаниях комитете ЕП по безопасности эксперт по нераспространению Брюно Лете.

На слушания, посвященные ситуации после распада ДРСМД, его пригласили вместе с представителями НАТО и ЕС. Запись его выступления размещена профильным комитетом.