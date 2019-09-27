Борт за пассажирами севшего в Хабаровске рейса из Вены прибудет вечером

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Запасной самолет за пассажирами экстренно севшего в Хабаровске рейса Вена-Токио прилетит к вечеру пятницы, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анастасия Хаустова.

В 6.12 (23.12 мск четверга) в аэропорту Хабаровск совершил аварийную посадку самолет Boeing 787 японских авиалиний ANA, следовавший по маршруту Вена-Токио. На борту были 194 пассажира и 12 членов экипажа. Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась. Сообщалось, что новый борт прилетит за пассажирами в 3.00 мск.

"Авиакомпания сообщила, что борт за пассажирами прилетит ближе к вечеру. Примерно через восемь часов. Пассажиры размещаются в международном терминале", - сказала собеседница.