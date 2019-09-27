Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T02:12Z
https://ria.ru/20190927/1559187362.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/29940/78/299407800_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_7536bae6539bfeec16411b0cb5917faf.jpg
РИА Новости

Борт за пассажирами севшего в Хабаровске рейса из Вены прибудет вечером

02:12 27.09.2019
935
© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкВ аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
В аэропорту Хабаровска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Запасной самолет за пассажирами экстренно севшего в Хабаровске рейса Вена-Токио прилетит к вечеру пятницы, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анастасия Хаустова.
В 6.12 (23.12 мск четверга) в аэропорту Хабаровск совершил аварийную посадку самолет Boeing 787 японских авиалиний ANA, следовавший по маршруту Вена-Токио. На борту были 194 пассажира и 12 членов экипажа. Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась. Сообщалось, что новый борт прилетит за пассажирами в 3.00 мск.
"Авиакомпания сообщила, что борт за пассажирами прилетит ближе к вечеру. Примерно через восемь часов. Пассажиры размещаются в международном терминале", - сказала собеседница.
По ее словам, размещение в гостинице невозможно из-за таможенных процедур - у пассажиров нет виз. Их уже обеспечили питанием.
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA
Вчера, 01:21РИА Новости
Самолет Вена — Токио с 206 пассажирами на борту экстренно сел в Хабаровске
400001
Boeing 787ХабаровскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA
Самолет Вена — Токио с 206 пассажирами на борту экстренно сел в Хабаровске
РИА
Новости
Пассажирский самолет в небе
В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход
Самолет в аэропорту Минеральные воды
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды
Молодожены
Однополая пара с усыновленными детьми уехала из России в США
Лента
новостей
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Следователи назвали одну из возможных причин ЧП с Boeing в Барнауле
Вечный огонь
Военнослужащих осудили за осквернение мемориала в Буденновске
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле
Пожарная машина в Ачинске
МЧС подтвердило, что на балконах запретят курить
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Скорая помощь
На юге Москвы мужчина открыл огонь по собутыльникам
Пожарные расчеты
В Иркутской области загорелось трехэтажное административное здание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния