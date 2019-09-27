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РИА Новости

В Иркутской области загорелось трехэтажное административное здание

01:52 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожарные расчеты
Пожарные расчеты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарные расчеты. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трехэтажное административное здание, в котором находятся офисы, загорелось в Иркутской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 23.19 (мск) поступило сообщение о пожаре в административном здании, принадлежащем группе компаний "Европа", в Иркутском районе, 26-й километр Байкальского тракта. Здание брусовое, трехэтажное, перекрытия деревянные", - сообщили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что на первом этаже располагались офисные помещения, на втором и третьем находились швейные станки.
"На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны здание было полностью охвачено огнем на площади 1600 квадратных метров. Произошло обрушение третьего и второго этажей. Угрозы распространения на соседним здания не было. По предварительным данным пострадавших, нет", - отметили в МЧС.
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