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РИА Новости

Однополая пара с усыновленными детьми уехала из России в США

01:48 27.09.2019
29032
© Fotolia / Lisa F. YoungМолодожены
Молодожены
© Fotolia / Lisa F. Young
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Однополая пара россиян с усыновленными детьми выехала на Украину, после чего перебралась в США, где запросила убежище. Как заявила группа "Стимул", причиной такого решения стал "непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи".
Отмечается, что мужчины не собираются возвращаться на родину, а усыновленные дети с начала учебного года пошли учиться в американскую школу и "адаптируются к новым условиям жизни".
В июле Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности против сотрудников соцзащиты населения столичного района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в разговоре с РИА Новости заявила, что российское законодательство никак не регулирует вопрос о передаче детей под опеку при условии одного родителя. По ее мнению, никаких нарушений со стороны органов опеки не было.
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Обратите внимание,никогда не берут девочек.Они только мальчиков усыновляют. Неужели ещё могут быть какие-то вопросы в этой теме?
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Олег 84
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