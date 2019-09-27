Однополая пара с усыновленными детьми уехала из России в США

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Однополая пара россиян с усыновленными детьми выехала на Украину, после чего перебралась в США, где запросила убежище. Как заявила группа "Стимул", причиной такого решения стал "непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи".

Отмечается, что мужчины не собираются возвращаться на родину, а усыновленные дети с начала учебного года пошли учиться в американскую школу и "адаптируются к новым условиям жизни".

В июле Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности против сотрудников соцзащиты населения столичного района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".