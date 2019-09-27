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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД САР будущее заседание конституционного комитета

01:37 27.09.2019
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Сирии
Встреча глав МИД России и Сирии
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Встреча глав МИД России и Сирии. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем подняли на встрече на полях Генассамблеи ООН вопрос предстоящего заседания конституционного комитета САР.
"(Спецпосланник ООН Гейр) Педерсен сообщил нам, что первое заседание состоится 30 октября", - сказал Муаллем на встрече с Лавровым.
Глава МИД РФ отметил, что днем ранее обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. "Он полон энтузиазма. Посмотрим, как будет организовано первое заседание, какой будет церемония. Конечно, работа только начинается", - отметил Лавров.
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Война в Сирии74-я сессия Генассамблеи ООНВалид МуаллемГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровСирияООНРоссияВ мире
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