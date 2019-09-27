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РИА Новости
Война в Сирии

МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством

01:25 27.09.2019 (обновлено: 09:41 27.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.
В четверг Вашингтон ввел ограничения против одной российской компании, трех граждан и пяти судов за нарушение "режима американских санкций по Сирии". Госсекретарь Майк Помпео сказал, что российский бизнес создал схему по доставке авиационного топлива для "поддержки военной машины Асада".
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
26 сентября, 21:26Сказано в эфире
"Такое отношение у США к миру". Эксперт о новых санкциях против россиянСША ввели ограничения в отношении российской компании, трех граждан и ряда грузовых судов за поставки авиационного топлива в Сирию. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
В МИД отметили, что новые санкции стали 75-ми с 2011 года, когда Соединенные Штаты свернули объявленную ими же "перезагрузку" двусторонних отношений и начали заниматься их разрушением.
С тех пор инициаторы давления на Россию не добились никакого результата, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
"В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии". Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", — добавили в МИД.
Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона", говорится в заявлении.
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Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииМИД РФРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А слабо их в космос перестать запускать? А слабо всех чинуш оттуда повыковыривать, кто имеет вид на жительство или двойное гражданство? А слабо перестать с ними торговать металлом, двигателями и оборудованием, совсем. А слабо доллары все их слить и истребовать долги по ценным бумагам? Слабо..только словоблудием заниматься можете
27 сентября, 02:01
Александр Сергеевич
98203022
в их случае это еще и признак отсутствия мозга и присутствие на его месте кучи навоза.
27 сентября, 02:02
Александр Сергеевич
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