МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.
В четверг Вашингтон ввел ограничения против одной российской компании, трех граждан и пяти судов за нарушение "режима американских санкций по Сирии". Госсекретарь Майк Помпео сказал, что российский бизнес создал схему по доставке авиационного топлива для "поддержки военной машины Асада".
26 сентября, 21:26Сказано в эфире"Такое отношение у США к миру". Эксперт о новых санкциях против россиянСША ввели ограничения в отношении российской компании, трех граждан и ряда грузовых судов за поставки авиационного топлива в Сирию. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
В МИД отметили, что новые санкции стали 75-ми с 2011 года, когда Соединенные Штаты свернули объявленную ими же "перезагрузку" двусторонних отношений и начали заниматься их разрушением.
С тех пор инициаторы давления на Россию не добились никакого результата, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
"В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии". Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", — добавили в МИД.
Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона", говорится в заявлении.