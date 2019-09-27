МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством

"Такое отношение у США к миру". Эксперт о новых санкциях против россиян США ввели ограничения в отношении российской компании, трех граждан и ряда грузовых судов за поставки авиационного топлива в Сирию. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.