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РИА Новости

Самолет Вена — Токио с 206 пассажирами на борту экстренно сел в Хабаровске

01:21 27.09.2019 (обновлено: 10:17 27.09.2019)
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CC BY 2.0 / pjs2005 / Boeing 787 ANA AirlinesСамолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA
CC BY 2.0 / pjs2005 / Boeing 787 ANA Airlines
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Самолет, летевший из Вены в Токио, экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщила РИА Новости представитель авиаузла Анастасия Хаустова.
"Сегодня в 6.12 (23.12 мск четверга) в аэропорту "Хабаровск" совершил аварийную посадку самолёт Boeing 787 японских авиалиний ANA, следующий по маршруту Вена - Токио", - сказала собеседница.
"Пилоты зафиксировали падение давления масла в левом двигателе. На борту было 194 пассажира и 12 членов экипажа. Были привлечены аварийные службы аэропорта "Хабаровск", которые сработали оперативно. Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась", - рассказала представитель аэропорта.
По ее словам, в 10.00 (03.00 мск) за ними из Токио прибудет другой лайнер.
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