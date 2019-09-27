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РИА Новости

Россия старается быть полезной Судану, заявил Лавров на встрече с премьером

01:20 27.09.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия готова помочь Судану как во внутренних, так и внешнеполитических вопросах, заявил глава МИД Сергей Лавров, открывая встречу с суданским премьером Абдуллой Хамдуком на полях Генассамблеи ООН.
"Мы рады, что дело в Судане движется. Мы стараемся быть полезными, и в ваших внутренних вопросах, и в отношениях с вашим соседом", - сказал российский министр.
В Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных протестов произошел военны переворот. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, в августе он договорился с оппозицией о создании руководящего органа с участием гражданских.
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