Россия старается быть полезной Судану, заявил Лавров на встрече с премьером

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия готова помочь Судану как во внутренних, так и внешнеполитических вопросах, заявил глава МИД Сергей Лавров, открывая встречу с суданским премьером Абдуллой Хамдуком на полях Генассамблеи ООН.
"Мы рады, что дело в Судане движется. Мы стараемся быть полезными, и в ваших внутренних вопросах, и в отношениях с вашим соседом", - сказал российский министр.
В Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных протестов произошел военны переворот. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, в августе он договорился с оппозицией о создании руководящего органа с участием гражданских.
26 сентября, 23:47РИА НовостиГлава МИД Чили на встрече с Лавровым похвалил его внешний вид