Россия старается быть полезной Судану, заявил Лавров на встрече с премьером

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия готова помочь Судану как во внутренних, так и внешнеполитических вопросах, заявил глава МИД Сергей Лавров, открывая встречу с суданским премьером Абдуллой Хамдуком на полях Генассамблеи ООН.

"Мы рады, что дело в Судане движется. Мы стараемся быть полезными, и в ваших внутренних вопросах, и в отношениях с вашим соседом", - сказал российский министр.