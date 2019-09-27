Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 сен - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до семи тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"В пятницу утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 7 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 30 километров в восточном направлении от исполина", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.