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РИА Новости

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

01:10 27.09.2019 (обновлено: 09:50 27.09.2019)
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© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 сен - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до семи тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"В пятницу утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 7 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 30 километров в восточном направлении от исполина", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.
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