Беглов рассказал о перспективах развития иностранного туризма в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Введение электронных виз для иностранцев и режима "открытого неба" для аэропорта Пулково может увеличить число иностранных туристов в Санкт-Петербурге почти в полтора раза, до 6 миллионов человек в год, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что Петербург в 2018 году посетили 8,2 миллиона туристов (в том числе 3,9 миллиона иностранцев), что на 9,3% превышает аналогичные показатели предыдущего года.

"Европейские туристы получают комфортную возможность получения электронной визы. Они смогут приехать и до восьми дней находиться в нашем городе. Это очень удобно. Электронная виза будет действовать не только для Санкт-Петербурга, но и для Ленинградской области", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".

Он напомнил, что иностранные авиаперевозчики смогут в будущем совершать полеты в Петербург по "седьмой свободе воздуха". По его словам, все эти меры дадут положительный эффект для увеличения туристического потока.

"В ближайшем будущем, если считать и внутренний, и внешний туризм, это 12,5 миллиона человек. Если говорить об иностранцах, то это порядка 6 миллионов", - сказал губернатор города.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о введении с 1 октября 2019 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области режима электронной визы. Согласно подписанному премьером Дмитрием Медведевым распоряжению, в перечень вошли 53 страны, включая все государства Евросоюза.

Минтранс РФ предложил на пять лет разрешить иностранным лоукостерам летать из Петербурга за рубеж без посадки в стране регистрации перевозчика. Вице-премьер Максим Акимов поддержал это предложение и поручил сформировать открытый, но стабильный список стран для введения "седьмой свободы": в течение эксперимента он может расширяться, но не может сокращаться.