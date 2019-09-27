Власти США хотят почти вдвое снизить прием беженцев в 2020 финансовом году

ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Администрация США предлагает снизить с 30 тысяч до 18 тысяч число беженцев, которым будет предоставлено убежище в стране в 2020 финансовом году (начинается 1 октября 2019 года), сообщает пресс-служба госдепартамента.

"Соединенные Штаты ожидают получить обращения от более чем 368 тысяч беженцев и просителей убежища в 2020 финансовом году. Из них 18 тысяч будут беженцами, которых мы предлагаем переселить согласно новому лимиту на беженцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующие предложения направлены в конгресс США.

В 2019 году потолок приема беженцев составлял 30 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что прием большего числа беженцев был бы безответственным шагом для властей в то время, когда "гуманитарный кризис и кризис в области безопасности вдоль южной границы (с Мексикой – ред.) уже накладывают чрезвычайное бремя на иммиграционную систему США".