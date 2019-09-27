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РИА Новости

Торговые переговоры между Китаем и США возобновятся 10 октября в Вашингтоне

01:01 27.09.2019
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© AP Photo / Color China PhotoПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
© AP Photo / Color China Photo
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
По его данным, со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ.
Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
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