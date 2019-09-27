Торговые переговоры между Китаем и США возобновятся 10 октября в Вашингтоне

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу. Архивное фото

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу

© AP Photo / Color China Photo Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне, сообщает телеканал Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По его данным, со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.