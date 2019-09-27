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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии начнется последний этап расформирования лагеря беженцев "Рукбан"

00:52 27.09.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
ДАМАСК, 27 сен – РИА Новости. Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии начинается в пятницу. Ожидается, что расселение лагеря займет один месяц.
Начальник российского центра по примирению враждующих сторон Андрей Бакин ранее заявил, что оперативный план ООН и сирийского Красного полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3 - 3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции, запланированного на 27 сентября.
По его словам, для организации централизованного выхода жителей лагеря через пункт пропуска "Джлеб" от российской стороны задействованы 35 военных полицейских, а также 12 единиц военной и специальной техники.
Ранее начальник российского центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что операция по расформированию лагеря "Рукбан" на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками. В рамках оперативного плана по "Рукбану" от США требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Красного полумесяца в 55-километровой зоне "Эт-Танф" и организовать их допуск в лагерь.
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Руководитель американских тактических сил по борьбе с террористической организацией ИГ* Крис Майер заявил, что утверждения, что американские военные противодействуют выходу беженцев из "Рукбана", не соответствуют действительности.
Исполняющая обязанности гуманитарного координатора ООН в Сирии Коринн Флейшер ранее сообщала, что половина жителей лагеря – дети. По ее словам, с февраля лагерь покинули около 18 тысяч человек – более половины его жителей.
"Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
ООН с 6 по 11 сентября доставила в "Рукбан" первую с февраля партию гуманитарной помощи, совместно с сирийским Красным полумесяцем раздав продуктовые наборы примерно 15 тысячам жителей лагеря.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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