Иордания приветствует формирование конституционного комитета САР

ООН, 27 сен - РИА Новости. Иордания приветствует создание Конституционного комитета Сирии и считает это шагом к достижению политического урегулирования конфликта, заявил в четверг РИА Новости министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.

"Мы увидели прогресс, достигнутый в формировании Конституционного комитета. Мы считаем, что это невероятно важный шаг к политическому решению, к которому мы все стремимся. Поэтому мы поддерживаем этот шаг и ценим огромные усилия Организации Объединенных Наций и специального посланника, направленные на достижение этого весьма многообещающего и обнадеживающего события", - заявил Сафади.

По словам министра, Иордания продолжит работать со всеми дружественными странами и обеспечит им необходимую поддержку.

"Важно, чтобы все мы собрались вместе: арабский мир, Соединенные Штаты, Россия, Европа, - чтобы положить конец этому конфликту", - сказал Сафади.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Иордания будет продолжать поддерживать сирийских беженцев и делать все возможное, чтобы обеспечить им достойную жизнь, пока Сирия "не освободится от войны и нестабильности, и пока они не смогут вернуться назад".