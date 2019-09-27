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РИА Новости
Война в Сирии

Иордания приветствует формирование конституционного комитета САР

00:50 27.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Министр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Иордания приветствует создание Конституционного комитета Сирии и считает это шагом к достижению политического урегулирования конфликта, заявил в четверг РИА Новости министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
"Мы увидели прогресс, достигнутый в формировании Конституционного комитета. Мы считаем, что это невероятно важный шаг к политическому решению, к которому мы все стремимся. Поэтому мы поддерживаем этот шаг и ценим огромные усилия Организации Объединенных Наций и специального посланника, направленные на достижение этого весьма многообещающего и обнадеживающего события", - заявил Сафади.
По словам министра, Иордания продолжит работать со всеми дружественными странами и обеспечит им необходимую поддержку.
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
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"Важно, чтобы все мы собрались вместе: арабский мир, Соединенные Штаты, Россия, Европа, - чтобы положить конец этому конфликту", - сказал Сафади.
Министр иностранных дел подчеркнул, что Иордания будет продолжать поддерживать сирийских беженцев и делать все возможное, чтобы обеспечить им достойную жизнь, пока Сирия "не освободится от войны и нестабильности, и пока они не смогут вернуться назад".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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