Госбюро расследований Украины вновь намерено допросить Порошенко

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Госбюро расследований Украины в пятницу намерено вновь допросить бывшего президента Петра Порошенко. Допрос может пройти с применением полиграфа, однако по какому делу, не сообщается.

Порошенко ранее проигнорировал ряд повесток на допросы. Он является свидетелем в четырех уголовных делах, а всего фигурирует в 13. Порошенко не могут насильно привести на допрос, так как он является депутатом Верховной рады.

Игнорирование повесток

Порошенко проигнорировал ряд повесток на допрос в Госбюро. Его адвокат Игорь Головань заявил, что экс-президент работает в Верховной раде, а это является уважительной причиной для неявки на допрос в дни заседаний парламента. Один раз бывший президент не пришел на допрос из-за якобы несвоевременно врученной ему повестки. В Госбюро заявили, что повестки были вручены в установленные законом сроки.

Экс-президент назвал спектаклем расследование дел против него. "Пока Государственное бюро расследований будет играть роль подконтрольного органа (юристу Андрею – ред.) Портнову, человеку, который четко связан с российскими интересами, я категорически не хотел бы принимать участие в этом спектакле", - заявил он.

Порошенко добавил, что готов предоставлять следствию информацию в письменном виде. "Но вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что всю информацию по всем вопросам, которые интересуют ГБР, мы уже предоставили", - сказал он.

Также допрос Порошенко назначен 3 октября. Однако пока не сообщается, в рамках какого дела.

Экс-президент уже давал показания в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", по делу о возможном вмешательстве в работу судей.

Детектор лжи

Печерский районный суд Киева ранее предоставил ГБР разрешение на применение полиграфа при допросе Порошенко.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал директор ведомства Роман Труба в своем канале в Telegram.

Пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова отмечала, что для использования детектора лжи необходимо согласие допрашиваемого.

Сам Порошенко заявил, что готов отвечать на вопросы с использованием детектора лжи в прямом эфире телеканала.

"Я готов прокомментировать ситуацию с детектором лжи. Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов озвучить на "Прямом" канале в прямом эфире", - сказал экс-президент.

Серия дел

Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявлял, что многие дела возбуждены по его заявлениям. Он сообщил, что правоохранители, в том числе, расследуют дела против бывшего президента из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам.

Также правоохранители расследуют дело о хищениях в армии, в нем, помимо Порошенко, фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники госконцерна "Укроборонпром".

В мае ГБР возбудило еще одно дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил бывшего украинского лидера в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.

Кроме того, ГБР расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Защитник бывшего президента Игорь Головань считает, что правовых оснований для продолжения уголовных производств в отношении его подзащитного нет. "Считаю и уверен, что все эти многочисленные производства — это просто дымовая завеса", - сказал он.

Перспектива расследования

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у дел против Порошенко есть судебная перспектива, экс-президент может попасть в тюрьму, в лучшем случае - "будет где-то политическое убежище просить, за имущество свое всю жизнь бороться".

"Единственное, что его (Портнова – ред.) может остановить — это если вдруг новая власть войдет в какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его "перекусит", найдет, достанет", – заявлял Вовк.

Он убежден, что Портнов - "профессиональный человек" и "мегаспециалист", который "доведет дело до конца".

На вопрос, допускает ли он, что Порошенко может попасть в тюрьму, Вовк ответил: "Безусловно". "Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать", - заключил Вовк.

Украинский политолог Елена Дяченко убеждена, что расследования уголовных дел против бывшего президента будут доведены до конца, ответственности, в случае доказательства его вины, избежать не удастся.

"Эти дела уже нельзя просто так закрыть по отсутствию состава преступления, это технически невозможно. После их открытия правоохранители обязаны проводить следственные действия, обязаны осуществлять процессуальное руководство. Запущен механизм, который остановить нельзя. Никто не будет покрывать, никто не будет закрывать ни на что глаза", - сказала она РИА Новости.

По ее словам, сейчас эти производства движутся не так интенсивно, как хотелось бы обществу. Но сам факт возбуждения этих дел говорит о том, что ситуация в стране и обществе кардинально поменялась.

Силой привести нельзя

По украинскому законодательству, депутаты Верховной рады имеют неприкосновенность, поэтому без согласия парламента правоохранители не имеют права принудительно доставить Порошенко к следователям.

Директор Госбюро расследований считает, что работа в Раде "будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР". По его словам, депутатский иммунитет не позволит применить к Порошенко норму уголовно процессуального кодекса о принудительном приводе.

Однако, по его словам, есть одно "но": "у народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность". Он отметил, что парламент "отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность".