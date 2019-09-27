Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T00:43Z
https://ria.ru/20190927/1559186529.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155865/59/1558655921_0:249:3173:2034_1036x0_80_0_0_8719190c39990093f4060b9c7553d1aa.jpg
РИА Новости

Госбюро расследований Украины вновь намерено допросить Порошенко

00:43 27.09.2019
1083
© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Госбюро расследований Украины в пятницу намерено вновь допросить бывшего президента Петра Порошенко. Допрос может пройти с применением полиграфа, однако по какому делу, не сообщается.
Порошенко ранее проигнорировал ряд повесток на допросы. Он является свидетелем в четырех уголовных делах, а всего фигурирует в 13. Порошенко не могут насильно привести на допрос, так как он является депутатом Верховной рады.

Игнорирование повесток

Порошенко проигнорировал ряд повесток на допрос в Госбюро. Его адвокат Игорь Головань заявил, что экс-президент работает в Верховной раде, а это является уважительной причиной для неявки на допрос в дни заседаний парламента. Один раз бывший президент не пришел на допрос из-за якобы несвоевременно врученной ему повестки. В Госбюро заявили, что повестки были вручены в установленные законом сроки.
Экс-президент назвал спектаклем расследование дел против него. "Пока Государственное бюро расследований будет играть роль подконтрольного органа (юристу Андрею – ред.) Портнову, человеку, который четко связан с российскими интересами, я категорически не хотел бы принимать участие в этом спектакле", - заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 сентября, 15:19РИА Новости
Зеленский предложил расширить полномочия директора Госбюро расследований
Порошенко добавил, что готов предоставлять следствию информацию в письменном виде. "Но вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что всю информацию по всем вопросам, которые интересуют ГБР, мы уже предоставили", - сказал он.
Также допрос Порошенко назначен 3 октября. Однако пока не сообщается, в рамках какого дела.
Экс-президент уже давал показания в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", по делу о возможном вмешательстве в работу судей.

Детектор лжи

Печерский районный суд Киева ранее предоставил ГБР разрешение на применение полиграфа при допросе Порошенко.
Журналист с камерой в Верховной раде Украины
26 сентября, 19:38Сказано в эфире
Эксперт: атака на "112 Украина" ‒ начало реванша сторонников ПорошенкоНацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении лицензии вещателей телеканала "112 Украина". Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему давление на украинские СМИ усилилось именно сейчас.
"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал директор ведомства Роман Труба в своем канале в Telegram.
Пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова отмечала, что для использования детектора лжи необходимо согласие допрашиваемого.
Сам Порошенко заявил, что готов отвечать на вопросы с использованием детектора лжи в прямом эфире телеканала.
"Я готов прокомментировать ситуацию с детектором лжи. Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов озвучить на "Прямом" канале в прямом эфире", - сказал экс-президент.
Алексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
22 сентября, 13:52Радио Sputnik
Пушков: Порошенко спасется от тюрьмы благодаря "охранной грамоте"

Серия дел

Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявлял, что многие дела возбуждены по его заявлениям. Он сообщил, что правоохранители, в том числе, расследуют дела против бывшего президента из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам.
Также правоохранители расследуют дело о хищениях в армии, в нем, помимо Порошенко, фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники госконцерна "Укроборонпром".
В мае ГБР возбудило еще одно дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил бывшего украинского лидера в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.
Кроме того, ГБР расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода "Кузница на Рыбальском".
Коломойский поблагодарил Порошенко за сотрудничество после своей отставки
22 сентября, 17:25Сказано в эфире
Украинский политолог: Порошенко подготовил компромат на КоломойскогоЭкс-президент Украины Петр Порошенко, который проходит по нескольким уголовным делам, заявил, что действующие власти не смогут посадить его за решетку. Директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин в эфире радио Sputnik пояснил, что у бывшего главы Украины на такой случай заготовлен серьезный компромат на олигарха Коломойского.
Защитник бывшего президента Игорь Головань считает, что правовых оснований для продолжения уголовных производств в отношении его подзащитного нет. "Считаю и уверен, что все эти многочисленные производства — это просто дымовая завеса", - сказал он.

Перспектива расследования

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у дел против Порошенко есть судебная перспектива, экс-президент может попасть в тюрьму, в лучшем случае - "будет где-то политическое убежище просить, за имущество свое всю жизнь бороться".
"Единственное, что его (Портнова – ред.) может остановить — это если вдруг новая власть войдет в какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его "перекусит", найдет, достанет", – заявлял Вовк.
Он убежден, что Портнов - "профессиональный человек" и "мегаспециалист", который "доведет дело до конца".
Киев
21 сентября, 17:33РИА Новости
Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
На вопрос, допускает ли он, что Порошенко может попасть в тюрьму, Вовк ответил: "Безусловно". "Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать", - заключил Вовк.
Украинский политолог Елена Дяченко убеждена, что расследования уголовных дел против бывшего президента будут доведены до конца, ответственности, в случае доказательства его вины, избежать не удастся.
"Эти дела уже нельзя просто так закрыть по отсутствию состава преступления, это технически невозможно. После их открытия правоохранители обязаны проводить следственные действия, обязаны осуществлять процессуальное руководство. Запущен механизм, который остановить нельзя. Никто не будет покрывать, никто не будет закрывать ни на что глаза", - сказала она РИА Новости.
По ее словам, сейчас эти производства движутся не так интенсивно, как хотелось бы обществу. Но сам факт возбуждения этих дел говорит о том, что ситуация в стране и обществе кардинально поменялась.
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
6 сентября, 10:54РИА Новости
Госбюро расследований Украины вручило Порошенко пять повесток на допрос

Силой привести нельзя

По украинскому законодательству, депутаты Верховной рады имеют неприкосновенность, поэтому без согласия парламента правоохранители не имеют права принудительно доставить Порошенко к следователям.
Директор Госбюро расследований считает, что работа в Раде "будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР". По его словам, депутатский иммунитет не позволит применить к Порошенко норму уголовно процессуального кодекса о принудительном приводе.
Однако, по его словам, есть одно "но": "у народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность". Он отметил, что парламент "отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность".
"С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избегания ответственности", - сказал директор ведомства.
Петр Порошенко
14 июня, 15:27Радио Sputnik
Политолог: на Украине многие хотят для Порошенко "максимального наказания"КС Украины признал, что Петр Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин, в стране предостаточно людей, которые хотели бы добиться уголовного преследования экс-президента.
500000
Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Опубликовано письмо американского разведчика о "давлении Трампа на Украину"
РИА
Новости
Спорные острова Токто (Такэсима в японском варианте), управляемые Южной Кореей
Сеул заявил протест из-за островов Токто, названных японской территорией
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Беспорядки в столице Египта
В Египте допросили одну тысячу подозреваемых в причастности к протестам
Лента
новостей
Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
В крупных городах ряда стран состоятся протесты в поддержку Ассанжа
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Третьи выборы в Израиле возможны, но не неизбежны, считают эксперты
Участники митинга за единство Испании собрались на площади Колумба в Мадриде. 10 февраля 2019
Правительство Испании намерено оспорить резолюции каталонского парламента
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния