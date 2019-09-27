МЧС подтвердило, что на балконах запретят курить

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. МЧС России подтвердило, что с первого октября начинает действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Запрет касается курения на балконах", — подчеркнул собеседник агентства.

Постановление правительства

Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".

Документ вносит изменения в Правила противопожарного режима. Согласно новым нормам, на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

В документе нет четкого определения открытого огня, но в пункте 436 противопожарных правил говорится, что его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

Кроме того, в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.

Также документ требует, чтобы пути разгрузки товара в магазинах не пересекались с эвакуационными выходами для покупателей.

Изменения коснутся и больниц. Согласно новым требованиям, тяжелобольные пациенты и дети должны размещаться преимущественно на первых этажах зданий.

Наказания за нарушения

В МЧС предупредили, что за нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания.

За курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей — или до пяти тысяч рублей, если из-за нарушения правил возник пожар.

В том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, предусмотрена уголовная ответственность.

"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", — отметили в ведомстве.

Мнение депутата

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал оправданным запрет курения на балконах.

В комментарии ДумаТВ он отметил, что такая мера позволит бороться с нарушением среды обитания для людей, поэтому к этой работе нужно подключить работников санитарно-эпидемиологического надзора.