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РИА Новости

МЧС подтвердило, что на балконах запретят курить

00:32 27.09.2019 (обновлено: 07:23 27.09.2019)
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкПожарная машина в Ачинске
Пожарная машина в Ачинске
© РИА Новости / Даниил Сидоров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. МЧС России подтвердило, что с первого октября начинает действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Запрет касается курения на балконах", — подчеркнул собеседник агентства.
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Постановление правительства

Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".
Документ вносит изменения в Правила противопожарного режима. Согласно новым нормам, на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
В документе нет четкого определения открытого огня, но в пункте 436 противопожарных правил говорится, что его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.
Кроме того, в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.
Также документ требует, чтобы пути разгрузки товара в магазинах не пересекались с эвакуационными выходами для покупателей.
Изменения коснутся и больниц. Согласно новым требованиям, тяжелобольные пациенты и дети должны размещаться преимущественно на первых этажах зданий.
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Наказания за нарушения

В МЧС предупредили, что за нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания.
За курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей — или до пяти тысяч рублей, если из-за нарушения правил возник пожар.
В том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, предусмотрена уголовная ответственность.
"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", — отметили в ведомстве.

Мнение депутата

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал оправданным запрет курения на балконах.
В комментарии ДумаТВ он отметил, что такая мера позволит бороться с нарушением среды обитания для людей, поэтому к этой работе нужно подключить работников санитарно-эпидемиологического надзора.
Также Онищенко призвал изучить правоприменительную практику и ужесточить введенные ограничения.
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72122047200
Госдума РФГеннадий ОнищенкоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я не курю и огонь на балконе не разжигаю, но это моя частная собственность и только попробуйте мне что-то здесь запретить. Спущу и МЧС с балкона и всех кто попытается взыскать с меня штраф за что либо на моей законной территории.Мало не покажется.
27 сентября, 01:14
РРоман
125410021
очередной бездумный законозапрет от нашего Правительства, исполнения которого невозможно ни добиться, ни проконтролировать.
27 сентября, 01:21
Владимир Кокшаров
12730005
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