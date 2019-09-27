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РИА Новости

Парламент Каталонии поддержал "неповиновение" в качестве инструмента защиты

00:28 27.09.2019
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкАкция сторонников независимости Каталонии
Акция сторонников независимости Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Акция сторонников независимости Каталонии. Архивное фото
МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Каталонский парламент в четверг принял ряд резолюций, в которых заявил о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года, который в ближайшие недели должен вынести Верховный суд Испании.
"Парламент Каталонии заявляет о легитимности гражданского и институционного неповиновения как инструментов защиты гражданских, политических и социальных прав", - говорится в тексте одной из резолюций.
В ней авторы критикуют "демократические навязывания Испанского Государства и особенно Конституционного суда и Верховного суда".
В резолюции говорится, что в случае обвинительного приговора ВС последует ответ каталонских властей, который будет заключаться в "осуществлении права на самоопределение" и требовании амнистии.
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Резолюции приняты накануне объявления приговора Верховного суда 12 каталонским политикам, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года и провозглашением независимости парламентом 27 октября того же года. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств и неподчинении. Подсудимым грозят различные сроки заключения – вплоть до 25 лет лишения свободы. Приговор должен быть оглашен в первой половине октября.
Кроме того, парламент Каталонии, где у сторонников независимости абсолютное большинство, принял резолюцию с требованием вывести подразделения Гражданской гвардии с территории автономного сообщества, поскольку они "открыто продемонстрировали, что как полиция политического характера сконцентрированы на преследовании определенных политических и социальных групп".
Парламентарии также потребовали отставки представителя правительства Испании в Каталонии Тересы Кунильеры.
В ответ правительство Испании заявило, что может оспорить резолюции в судебном порядке. "Мы хотим сообщить, что правительство изучает содержание резолюций, чтобы их оспорить и действовать в юридическом порядке", - заявили в Монклоа.
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В четверг судья Национального суда принял решение о предварительном тюремном заключении семерых членов радикальной каталонской организации "Комитеты защиты республики", готовивших акции неповиновения в начале октября. Прокуратура предъявила им обвинения в подготовке восстания, терроризме и владении взрывчатыми веществами. По данным следствия, объектами нападений могли стать парламент, казарма Гражданской гвардии и электроэнергетическая сеть.
После объявления решения судьи в ряде городов Каталонии, в том числе в Барселоне, прошли акции протеста с требованием освободить задержанных.
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