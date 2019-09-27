Военнослужащих осудили за осквернение мемориала в Буденновске

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.

В начале апреля губернатор разместил в Instagram снимок, на котором двое молодых людей сидят у Вечного огня на лавочке, в то время как третий неподалеку справляет нужду на мемориал "Родина-мать" в Буденновске. По информации региональных СМИ, молодые люди принесли скамейку к Вечному огню, чтобы посидеть и согреться. Кроме того, как писало "СвоеТВ", они собрали принесенные к мемориалу цветы и подбрасывали их в огонь.

"Военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных в Будённовске Ставропольского края, а также бывший военнослужащий приговором Будённовского гарнизонного военного суда осуждены за совершение осквернения надмогильного сооружения. С учётом наличия у них смягчающих обстоятельств, суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

По данным суда, 29 марта 2019 года ночью, находясь на центральной площади города Будённовска Ставропольского края, мужчины, действуя группой лиц и с прямым умыслом, осквернили "Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", являющегося скульптурным, архитектурным сооружением, посвящённым борьбе с фашизмом.