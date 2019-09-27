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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Военнослужащих осудили за осквернение мемориала в Буденновске

00:22 27.09.2019 (обновлено: 06:59 27.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вечный огонь. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
В начале апреля губернатор разместил в Instagram снимок, на котором двое молодых людей сидят у Вечного огня на лавочке, в то время как третий неподалеку справляет нужду на мемориал "Родина-мать" в Буденновске. По информации региональных СМИ, молодые люди принесли скамейку к Вечному огню, чтобы посидеть и согреться. Кроме того, как писало "СвоеТВ", они собрали принесенные к мемориалу цветы и подбрасывали их в огонь.
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Три «героя», которые «погуляли» на днях на мемориале Родина-мать в Буденновске, установлены. Все — из-за пределов нашего края. Парни оказались старше, чем предполагалось. Все совершеннолетние. Одному больше 20! Это возраст, когда за свои поступки отвечают по закону. И теперь им предстоит это сделать. Возбуждено уголовное дело. Благодарю сотрудников полиции за оперативность работы! А пока что нарушители порядка помыли памятник. #ставропольскийкрай #буденновск #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

"Военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных в Будённовске Ставропольского края, а также бывший военнослужащий приговором Будённовского гарнизонного военного суда осуждены за совершение осквернения надмогильного сооружения. С учётом наличия у них смягчающих обстоятельств, суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
По данным суда, 29 марта 2019 года ночью, находясь на центральной площади города Будённовска Ставропольского края, мужчины, действуя группой лиц и с прямым умыслом, осквернили "Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", являющегося скульптурным, архитектурным сооружением, посвящённым борьбе с фашизмом.
"В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении инкриминируемого им деяния признали, в содеянном чистосердечно раскаялись. Приговор вступил в законную силу", - отмечено в сообщении.
8 апреля, 11:17РИА Новости
Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы помыли его
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80 лет с начала Второй мировой войныМемориалРоссияСтавропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Уроды, вот у кого ни флага ни родины.
27 сентября, 04:20
xARTEMx Незнаев
6900000
Какие смягчающие обстоятельства???? Эти обстоятельства - ошибка отбора и тп. Надо бы за все что касается истории и Войны принципиально впаявать максималку! А то скакать будем скоро
27 сентября, 07:12
Мемет Кырымли
4900011
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