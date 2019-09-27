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РИА Новости

В России разработали меморандум для координации работы доменов .RU и .РФ

00:29 27.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНеделя российского интернета
Неделя российского интернета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Участники доменной индустрии разработали проект меморандума о взаимодействии и координации деятельности по формированию национальной системы доменных имен в рамках закона об устойчивой работе Рунета, сообщил журналистам директор Координационного центра доменов .RU/.РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ) Андрей Воробьев.
Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Закон, в частности, предусматривает создание национальной системы доменных имен.
По словам Воробьева, меморандум, к которому, как планируется, присоединятся все российские доменные регистратуры, позволит установить единый подход к развитию доменного пространства, обеспечению безопасности в нем, противодействию использованию доменов в противоправных целях.
"Самое принципиальное в меморандуме - это введение единообразных требований в сфере борьбы с противоправным использованием доменных имен. В КЦ есть институт компетентных организаций, выявляющих случаи использования доменов в противоправных целях, после подписания меморандума он станет обязательным для всех его участников. А КЦ со своей стороны предоставит необходимый инструментарий для всех российских регистратур и аккредитованных регистраторов", - сказал Воробьев.
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Проект был впервые представлен на форуме "Спектр-2019" и уже разослан во все регистратуры на согласование, его подписание планируется после 1 ноября, когда вступят в силу ряд положений закона об устойчивой работе Рунета.
Согласно проекту меморандума (копия есть в распоряжении РИА Новости), он устанавливает основные цели, направления и формы взаимодействия и координации деятельности регистратур по формированию доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону (.ru, .рф, .su, .moscow, .москва, .tatar, .рус, .дети). КЦ будет согласовывать основные принципы и направления деятельности по формированию и развитию национальной доменной зоны.
Среди целей меморандума - обеспечение целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российской национальной доменной зоны; содействие повышению безопасности использования интернета и предотвращение использования интернета и российской национальной доменной зоны в противоправных целях. Кроме того, целями меморандума являются защита прав пользователей российской национальной доменной зоны, а также совершенствование нормативно-правового регулирования в области взаимодействия и координации деятельности по формированию российской национальной доменной зоны.
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Андрей ВоробьевВладимир ПутинРоссияТехнологииОбщество
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