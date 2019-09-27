Выставка "Очень важное сообщение" открывается в Третьяковской галерее

Посетители на выставке "Очень важное сообщение" в Третьяковской галерее

МОСКВА, 27 СЕН - РИА Новости. Выставка современного искусства "Очень важное сообщение" пройдет в Новой Третьяковке до 3 ноября, сообщили кураторы выставки в ходе пресс-показа, посвященного её открытию.

"В экспозиции показано почти 50 произведений девяти мастеров. Мы объединили исторические работы из собрания Третьяковской галереи и новые произведения 2019 года, созданные для проекта галереи Shaltai Editions "Новый архив тиражного искусства" (НАТИ)", - рассказала РИА Новости куратор Ирина Горлова.

Концепцией выставки стало "очень важное сообщение" — персональное высказывание, ставшее содержанием вложенного в "архив" авторского конверта. Куратор выставки Антонио Джеуза отметил, что художники по-разному подошли к выполнению задачи — "кто-то с иронией, кто-то серьёзно", и поблагодарил всех её участников, назвав проект "клёвым".

Проект НАТИ был задуман как ежегодно пополняющееся собрание малотиражных произведений художников разных поколений, определяющих в настоящее время лицо современного русского искусства. Он объединяет работы художников разных поколений. Предполагается проводить выставки ежегодно, каждый раз задавая мастерам определенную тему. В этом году смотр проходит во второй раз.

Горлова пояснила, что НАТИ — это оммаж папок МАНИ (Московского архива нового искусства), собранных в первой половине 1980-х годов художниками концептуального круга.

По словам куратора, устроители как бы столкнули работы исторические и новые, и в итоге зрители получают картину мира 2019 года глазами художников.

Так, Ирина Нахова изобразила себя в виде надзирателя и заключённого, что говорит об ответственности каждого человека перед обществом, а на ироничном автопортрете Вадима Захарова автор смотрит на мир через пенсне, в котором отражаются его альтер-эго — одноглазый пират и Глупый Пастор. Таким образом мастер исследует тему будущего человечества, которое смещается в прошлое.

Ольга Чернышева исследовала тему мгновенного впечатления: на выставке показаны ее работы 1992 года (фантазия на тему кулинарной книги) и 2019 года (версии случайного кадра из окна).

Андрей Кузькин в качестве "важного сообщения" напечатал фото своего умершего отца в 30-летнем возрасте и разместил надпись "Вы не знаете меня, я не знаю вас, но мы все ещё на что-то надеемся". По словам куратора, у художника получилось послание из прошлого в настоящее, важное сообщение, которое он передал своему отцу.

Рядом размещена работа отца Кузькина и его работы прошлых лет, иллюстрирующие перформансом мастера. "Получилась летопись жизни, которая вступает в диалог с этим письмом", - отметила куратор.