"Разобрали по щепочке": куда пропал Крест Господень

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Алексей Михеев. В пятницу православный мир отмечает праздник Крестовоздвижения. В IV веке в этот день нашли деревянный крест, на котором распяли Иисуса Христа. Несколько столетий реликвия путешествовала по миру, а потом исчезла. Однако ее частицы хранятся во многих христианских храмах от Парижа до Владивостока. Что случилось с главной святыней христианского мира, правда ли, что Бог Сам вырастил для нее дерево и о чем нужно помнить в праздник — в материале РИА Новости.

Три дерева

Согласно некоторым греческим текстам, Христа распяли на кресте, сделанном из трех частей, причем каждая была из особой породы дерева: кипарисовый столб, сосновая перекладина и подножие из кедра.

О происхождении "древ Креста Господня" есть несколько преданий. В любимой книге средневекового Запада, "Золотой легенде", составленной монахом Иаковом Ворагинским, говорится, что когда Адам умирал, его сын Сиф пошел к вратам рая за неким "маслом прощения", которое спасло бы отца. Но архангел Михаил дал ему только сухую ветвь от древа познания Добра и Зла (с которого Адам с Евой взяли яблоко). "Если сможешь оживить сей плод, то быть ему исцеленным", — якобы сказал ангел. Сиф вложил ветвь в уста уже умершего отца — и из нее проросло дерево, которое стояло тысячи лет. Крест Христов сделали из его остатков.

По другой средневековой легенде, ветки трех деревьев — как символ Троицы — ангел дал Моисею. А еще одно предание гласит, что когда Троица явилась к Аврааму в образах трех ангелов, они оставили ему три посоха, велев посадить их в долине у Иерусалима. Сейчас на этом месте — старейший в городе монастырь Святого Креста.

После распятия Иисуса Христа и двух разбойников орудия казни исчезли. Нашли их лишь три столетия спустя.

Армянские цветы

"Первые упоминания о Древе Креста относятся к IV веку, когда после прихода на византийский императорский трон Константина начался поиск христианских святынь. Этим занялась мать императора, святая равноапостольная Елена, которая примерно в 326 году находит, не без чуда, конечно же, этот Крест. И с этого момента где-то до начала VII века он находится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме (знаменитый "храм Гроба Господня" — центр христианского мира. — Прим. ред.), тому есть много свидетельств", — рассказывает кандидат богословия, преподаватель Московской духовной академии и настоятель храма святых Кирилла и Мефодия при МГУ протоиерей Иоанн Лапидус.

Упомянутое чудо описывают многие церковные источники. Иерусалимский епископ Макарий поднес к умирающей женщине все три креста, которые нашла царица Елена. И после прикосновения к одному из них умирающая исцелилась. Согласно армянской легенде, крест Христа еще и процвел: на нем появились цветы. Именно поэтому знаменитые армянские кресты-хачкары украшены растительным узором.

Но к началу VII века Византия, по словам эксперта Московской духовной академии, "переживает не совсем хорошее время". Император Фока оставил очень тяжелое наследство: разоренные границы, кризис во всех сферах, обессиленная армия, терпящая поражения от персов. И его преемник император Ираклий в ужасе наблюдает за тем, что персы творят со святынями. В 613 году пал Дамаск, еще через год персидские войска заняли Иерусалим. Захватчики увели из города тысячи пленных и забрали главную христианскую реликвию — Крест Господень. Сопровождавший его патриарх Захария так и умер в персидском плену.

Исчезновение святыни

"В 628 году император Ираклий, набравшись сил, захватывает Персию и возвращает Крест. По совету патриарха Модеста, он надевает самое простое платье и пешком вносит святыню в Иерусалим. Но радость православных была недолгой. Через десять лет Иерусалим захватили уже арабы", — продолжает отец Иоанн.

Следующий патриарх — Софроний — заключил соглашение о святынях с правителем-халифом, но многое все равно было утрачено. Исчез и Крест. Есть мнение, что в преддверии нашествия арабов его разобрали на части. Сохранилось немало свидетельств о принесении частиц Креста на Крит, в Антиохию, Эдессу, Константинополь. "В общем, с VII века все говорит о разделении Древа Господня. Позже, в эпоху крестовых походов, частицы Креста привезли в Европу. Сейчас их много и у нас, и с уверенностью можно говорить об их подлинности", — отмечает священник.

"Я думаю, его так понемногу и растащили по всему свету. Ведь каждый хотел иметь частичку такой святыни. Особенно в те времена, когда путешествовать к святым местам было трудно, долго и очень небезопасно", — соглашается кандидат богословия, завкафедрой библейских и богословских дисциплин Калужской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Моисеев.

"Не завидовать соседу"

Православная Церковь установила празднования в честь Креста Господня дважды в году — на Крестопоклонной неделе во время Великого поста и ровно через полгода. "Сегодня, в день праздника, мы напоминаем о словах Христа: "Кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и иди". Говорим о крестоношении как об определенном типе духовности, когда человек не бунтует, не ниспровергает все вокруг, а с миром воспринимает тяготы. Все, что посылает Господь, делается для его душевной пользы и служит его спасению", — подчеркивает отец Иоанн Лапидус.

Крест в православном понимании, напоминает священник, является "орудием человеческого спасения", "инструментом", которым был разрушен ад.