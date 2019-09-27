Папарацци засекли сына Пирса Броснана, с которым актер не общался 15 лет

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Папарацци в Лондоне сфотографировали приемного сына актера Пирса Броснана, спустя 15 лет после того, как его знаменитый отец перестал с ним общаться из-за его наркотической зависимости, . Папарацци в Лондоне сфотографировали приемного сына актера Пирса Броснана, спустя 15 лет после того, как его знаменитый отец перестал с ним общаться из-за его наркотической зависимости, сообщает The Sun.

Pierce Brosnan's estranged son pictured 15 years after the actor cut ties https://t.co/ea7IrgAga1 pic.twitter.com/xpAqbLtwkA — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 26 сентября 2019 г.

Кристофер разговаривал с кем-то по телефону, переходя дорогу в районе Ноттинг-Хилла. Многие сразу обратили внимание на три пары очков, которые были при нем.

Это редкий кадр, если учесть, что Пирс Броснан и его сын перестали общаться в 2005 году, о чем рассказывал сам актер.

"Кристофер все еще очень потерян. Я знаю, где он. У него тяжелая жизнь. Мне остается только верить, что он поправится. Он знает, как это сделать, но не хочет", — прокомментировал тогда Броснан.

Он усыновил Кристофера и его сестру Шарлотту, когда женился на актрисе Кассандре Харрис в 1980 году. Вместе они прожили до 1991 года, пока она не умерла от онкологического заболевания (в 2013 году не стало и сестры Кристофера, — Прим.ред.).

После того, как приемный сын подсел на наркотики, Броснан помог ему с работой.

Актер устроил его помощником режиссера в фильмах: "Завтра не умрет никогда" (1997 год), "И целого мира мало" (1999 год) и "Афера Томаса Крауна" (1999 год).