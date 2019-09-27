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РИА Новости
Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Вечная ностальгия: вспоминаем современные фильмы, снятые в стиле 80-х

11:30 27.09.2019
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Посмотрим
Вечная ностальгия: вспоминаем современные фильмы, снятые в стиле 80-х
Вчера, 11:30
Дети 80-х стали взрослыми. И что у них появилось кроме морщин? Деньги. Поэтому киношники делают всё, лишь бы понравиться этому поколению – снимают фильмы в эстетике 80-х, одевают героев в старые куртки, разбавляют атмосферу модной в те времена музыкой. Но на конвейере ностальгических фильмов можно выловить настоящие жемчужины.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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