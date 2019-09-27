Вечная ностальгия: вспоминаем современные фильмы, снятые в стиле 80-х

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Посмотрим Вечная ностальгия: вспоминаем современные фильмы, снятые в стиле 80-х

Дети 80-х стали взрослыми. И что у них появилось кроме морщин? Деньги. Поэтому киношники делают всё, лишь бы понравиться этому поколению – снимают фильмы в эстетике 80-х, одевают героев в старые куртки, разбавляют атмосферу модной в те времена музыкой. Но на конвейере ностальгических фильмов можно выловить настоящие жемчужины.