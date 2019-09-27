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РИА Новости
Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

“Однажды в… Голливуде”: кино о кино

11:00 27.09.2019
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Посмотрим
“Однажды в… Голливуде”: кино о кино
Вчера, 11:00
В картине “Однажды в… Голливуде” Квентин Тарантино в излюбленной ему манере потрошит киноиндустрию, показывает её изнутри на примере заката карьеры второсортного актёра. Для любителей заглянуть за яркие кулисы киношной жизни - подборка из 5 фильмов, показывающих весь тот хаос, безумие, абсурд и цирк, которыми часто являются съёмки кино.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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