“Однажды в… Голливуде”: кино о кино

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Посмотрим “Однажды в… Голливуде”: кино о кино

В картине “Однажды в… Голливуде” Квентин Тарантино в излюбленной ему манере потрошит киноиндустрию, показывает её изнутри на примере заката карьеры второсортного актёра. Для любителей заглянуть за яркие кулисы киношной жизни - подборка из 5 фильмов, показывающих весь тот хаос, безумие, абсурд и цирк, которыми часто являются съёмки кино.