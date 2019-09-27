"Нами правят "кастрюли". Какого разоблачения боится бывший спикер Рады

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия возбуждено уголовное дело. Госбюро расследований подозревает его в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Правда, глава МВД Арсен Аваков заявил, что ожидает закрытия этого дела и опровержения "абсурдных обвинений". Смогут ли украинские силовики при новом президенте страны привлечь к ответственности Парубия — разбиралось РИА Новости.

"Захват власти организованной преступной группой"

Второго мая 2014-го в Одессе между сторонниками и противниками Евромайдана произошли столкновения. Украинские националисты загнали активистов Антимайдана в Дом профсоюзов. В здании начался пожар. Радикалы не позволяли потушить огонь, стреляли в пытавшихся спастись из огня, избивали раненых. Погибло несколько десятков человек. Парубий приехал в Одессу как раз накануне тех событий, в Сети сохранились видеозаписи посещения им поста "самообороны Майдана".

Попытку привлечь его к уголовной ответственности Парубий преподнес как гонения на "патриота" — дескать, на самом деле новая власть пытается его репрессировать "за организацию защиты Одессы".

Парубий всячески подчеркивал, что ставить под сомнение правильность его действий в мае 2014-го просто кощунственно. В протокольном уведомлении о возбуждении дела он — видимо, между строк — вычитал, что Госбюро обвиняет его в "осуществлении государственного переворота под кодовым названием "Майдан", "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", "захвате власти организованной преступной группой".

Понятно, почему Парубий беспокоится: он действительно был одним из лидеров массовки в ходе "революции" и работал "комендантом Майдана".

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Андрей Парубий во время протестов в Киеве. 2014 год © AP Photo / Sergei Chuzavkov Андрей Парубий во время протестов в Киеве. 2014 год

Официальный представитель Госбюро расследований подчеркнула, что "уголовное производство, которое зарегистрировано на основании заявления (юриста. — Прим. ред.) Андрея Портнова, не есть производство против Парубия". Просто ведомство пока проверяет факты, пояснила она.

Соратники Парубия и участники событий второго мая прямо указывали на него как на организатора беспорядков. Пять лет назад бывший заместитель главы одесской милиции Дмитрий Фучеджи рассказал: "Парубий, когда приехал в Одессу, провел несколько совещаний. Одно — с силовиками, второе — с сотенными Майдана, третье — с самообороной и так далее". О том, что Парубий координировал действия "украинских патриотов" в те дни, открыто говорил и один из лидеров майдановцев Руслан Форостяк.

© РИА Новости / Александр Полищук Бойцы "Самообороны Майдана" выходят на Соборную площадь в Одессе. 2 мая 2014 © РИА Новости / Александр Полищук Бойцы "Самообороны Майдана" выходят на Соборную площадь в Одессе. 2 мая 2014

А в 2018-м уроженец Грузии Цезари Баджалидзе сообщил израильским журналистам, что входил в группу наемников, которая по распоряжению Парубия атаковала активистов Антимайдана. "Приказ был — ломать все, жечь все, что будет на дороге. В Одессе командовал он. Он дал четкую команду: приехать, выйти, разрушить все, поджечь и уйти", — цитировали Баджалидзе СМИ.

Скепсис выживших

"Все на поверхности. Руслан Форостяк, не задумываясь, признавался в интервью, что руководил перемещениями автобусов со снайперами, боевыми группами, поддерживал контакт с Парубием", — говорит РИА Новости активист Антимайдана Олег Музыка, непосредственный участник событий и один из тех, кто продолжает бороться за справедливость.

Второго мая 2014-го он защищал укрывшихся в Доме профсоюзов. Тогда милиция задерживала не участников нападения, а… выживших активистов Антимайдана. Членов "Правого сектора"* работники органов внутренних дел опознавали по каким-то тайным знакам на воротнике и отпускали. "А нас прогнали сквозь строй и погрузили в автозаки", — вспоминает Музыка.

Ему удалось покинуть Украину и получить статус беженца в Германии. Оттуда он направлял запросы в прокуратуру и администрацию президента Украины. Музыка не хочет получать немецкое гражданство, потому что долгое время питал надежду вернуться в Одессу. Но сейчас, даже после возбуждения уголовного дела против Парубия, активист Антимайдана настроен пессимистично.

"У меня уже нет надежд, хотя я встречал Зеленского, передал ему письмо как политэмигрант. Хотел поступить так, как он призывал в инаугурационной речи: "вернуть Украине ее будущее". Однако мне нужны политические гарантии. Меня перевели из подозреваемых в свидетели по уголовному делу и в любой момент могут вернуть обратно", — объясняет причины своего скепсиса Музыка.

Он не верит в эффективность расследования дела против бывшего спикера Рады, потому что правоохранительными органами руководят люди из команды Майдана: "Его сложно посадить — он же потянет за собой цепочку других людей. А этого никому не нужно". Собеседник РИА Новости отмечает, что взгляды официальных лиц в Киеве на трагедию в Доме профсоюзов не очень-то изменились: "Министр внутренних дел Арсен Аваков так и сказал, что Парубий в Одессе выполнял свою роль секретаря Совбеза, на нем лежала ответственность за сохранение целостности Украины".

© РИА Новости / Александр Полищук Кордон милиции между сторонниками "Антимайдана" и украинскими националистами в Одессе. 2 мая 2014 © РИА Новости / Александр Полищук Кордон милиции между сторонниками "Антимайдана" и украинскими националистами в Одессе. 2 мая 2014

Новым заместителем главы МВД Украины назначен Антон Геращенко, основатель сайта "Миротворец", где публикуются личные данные неугодных Киеву людей. При личной встрече с Музыкой он не скрывал, что не хочет его видеть на территории Украины.

"Цепочка участников данного преступления тянется как вниз — к исполнителям, так и вверх, возможно, и за пределы Украины. Поэтому я не думаю, что Парубия накажут. Во всяком случае при президентстве Зеленского", — высказывает РИА Новости мнение еще один участник событий 2 мая Алексей Албу. Как и Музыка, он, депутат Одесского облсовета, был вынужден покинуть страну.

Албу считает, что, даже если следствие установит организаторов массового убийства, "не все понесут справедливое наказание". "Скорее всего, ограничатся некоторыми рядовыми исполнителями, которые больше всех засветились, — говорит он. — Показания Парубия и других организаторов могут коснуться людей, политически близких Зеленскому. Я уверен, что данное дело не будет расследовано объективно".

"Дело против Парубия — личная инициатива (юриста Андрея. — Прим. ред.) Портнова, никем более из влиятельных людей не поддержанная, — комментирует РИА Новости ситуацию киевский адвокат Татьяна Монтян. — Как и раньше, у власти в стране кастрюлеголовые ставленники Майдауна, грантососы и грантоеды. Ничего после прихода Зеленского не изменилось. Никто не даст хода делу на политическом уровне. Аваков ясно сказал: как вы вообще посмели наезжать на Парубия?!"

Монтян ссылается на личный адвокатский опыт и практику политических репрессий на Украине. По ее словам, даже постмайданные власти, пообещав зачистить коридоры ведомств от всех одиозных фигур времен Виктора Януковича, фактически ничего не сделали.

"На скамью подсудимых после 2014-го отправился один человек — (бывший лидер фракции "Партии регионов" в Раде Александр. — Прим. ред.) Ефремов. Эту пропорцию — один из старой команды — сохранили и в 2019-м: за решеткой оказался только (бывший замминистра по делам беженцев Юрий. — Прим. ред.) Грымчак. Так что порошенковским кадрам надо просто тихо пересидеть какое-то время, и все у них будет как и раньше. Да, Портнов инициировал и дела против Пети (бывшего президента Петра Порошенко. — Прим. ред.). Но никто никуда не сядет".

Собеседница РИА Новости заключает: сайт "Миротворец" работает без перебоев, разоблачает "сепаров" и "вату", его создатель — в руководстве МВД.