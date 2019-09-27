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РИА Новости
Перепись. Все точно
Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

Перепись. Все точно. Кто такие переписчики и почему нужно открыть им дверь

14:30 27.09.2019 (обновлено: 14:46 27.09.2019)
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Перепись. Все точно
Перепись. Все точно. Кто такие переписчики и почему нужно открыть им дверь
Вчера, 14:30
Сколько переписчиков нужно, чтобы посчитать всех россиян? Сколько стоит труд переписчика? Что делают с “опасными квартирами” и как переписывают подвыпивших? Как ловят нечестных переписчиков? Какие вопросы вызывают агрессию и почему переписчик не может подрабатывать курьером? Ходят ли они в тюрьмы и как переписывают кочевников?
Это первый эпизод подкаста “Перепись. Все точно”. В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде мы выясняем, кто может стать переписчиком, какие навыки и опыт для этого нужны и зачем им это нужно. Объясним, на что обратить внимание, когда к вам постучат в дверь. Наш эксперт, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина, рассказывает, что переписчику делать с пьяными гражданами и как вычислить фальшивого переписчика, что выявит лингвистическая экспертиза и как переписчик заходит в квартиры с "плохой репутацией".
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Перепись. Все точноПодкаст
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