Перепись. Все точно. Кто такие переписчики и почему нужно открыть им дверь

Это первый эпизод подкаста “Перепись. Все точно”. В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде мы выясняем, кто может стать переписчиком, какие навыки и опыт для этого нужны и зачем им это нужно. Объясним, на что обратить внимание, когда к вам постучат в дверь. Наш эксперт, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина, рассказывает, что переписчику делать с пьяными гражданами и как вычислить фальшивого переписчика, что выявит лингвистическая экспертиза и как переписчик заходит в квартиры с "плохой репутацией".
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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