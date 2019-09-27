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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

"Укрогейт" открыл коробку с червями, но не американскими, а украинскими

12:00 27.09.2019 (обновлено: 12:06 27.09.2019)
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ИноСМИ. Серьезно
"Укрогейт" открыл коробку с червями, но не американскими, а украинскими
Вчера, 12:00
Когда демократы благодаря истерике в прессе добились распечатки разговора Трампа и Зеленского, результат оказался убийственным для них. Их герой Зеленский не сопротивлялся Трампу, а заискивал перед Дональдом, ругая друзей демократов – глобалистов Меркель и Макрона, а заодно и экс-посла США на Украине
О том, как опасно может быть исполнение желаний, – Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
Итог публикации разговора Трампа с Зеленским – Трампа демократы не свергли, а вот Зеленскому навредили. По итогам разговора он предстает льстецом и предателем, заискивающим перед Трампом и предающим главных друзей – лидеров ЕС, которых он посетил сразу после вступления в должность.
Трамп тем временем перешел в наступление. Он обвинил демократов в стремлении "уничтожить Республиканскую партию США" и призвал республиканцев "держаться". Демократы, в свою очередь, не остановили подготовки к импичменту Трампа.
Все это значит, что раскол в США усилится. Если посмотреть на ситуацию с российской стороны, все справедливо. Раскол между гражданами США – поздняя расплата за то, что администрация Обамы сделала с Украиной, поддержав Майдан и созданное на основе насильственного переворота новое руководство Украины. Ведь это ему предназначались снайперские винтовки, поставку которых на Украину Трамп задержал якобы из-за желания увидеть сперва, как украинская прокуратура займется его главным врагом – Джозефом Байденом
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